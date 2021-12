Neto anuncia corte de gastos e criação de três secretarias

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), anunciou nesta sexta-feira, 5, a criação de três secretarias, extinção de uma autarquia e uma empresa e o corte de pelo menos R$ 30 milhões anuais com o pagamento de terceirizados da prefeitura, valor equivalente a 10% dos custos com tais funcionários.

O gestor disse ainda que só revelará os nomes dos secretários após a Câmara Municipal aprovar o projeto da reforma administrativa, encaminhado ainda nesta sexta à Casa, em regime de urgência. Serão criados, de acordo com Neto, 144 cargos - o mesmo número de postos extintos. A promessa é que as mudanças não trarão nenhum custo adicional à prefeitura.

"Estamos fazendo grande esforço para que essa reforma garanta a neutralidade no impacto de custeio no orçamento da prefeitura e também para reduzir ainda mais o comprometimento do orçamento municipal com a estrutura administrativa", afirmou o prefeito.

A prefeitura, que conta atualmente com 12 secretarias, terá 15 pastas, após a aprovação do texto pela Câmara. A base do prefeito na Casa já se organiza para garantir uma rápida apreciação da matéria. Antes de anunciar a reforma, Neto esteve reunido com os vereadores Léo Prates e Cláudio Tinoco - ambos do DEM - e Alfredo Mangueira (PMDB). O prefeito anunciará as mudanças no secretariado em até 15 dias.

Reestruturação

A primeira alteração será o desmembramento da Secretaria de Urbanismo e Transporte (Semut) em duas estruturas: a Secretaria de Mobilidade (Semob) e a Secretaria de Urbanismo (Sucom).

A Sucom será extinta enquanto autarquia, sendo elevada à condição de secretaria, para lidar com o planejamento urbano da cidade pelos próximos anos, o que envolve o projeto Salvador 500, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e a Lei de Ordenamento do Uso do Solo (Louos). A Transalvador, por sua vez, terá apenas a tarefa de lidar com a operação do trânsito, sem ligação com o setor de transporte, que ficará a cargo da Semob.

Um segundo desmembramento ocorrerá na Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura (Sedes), que dará origem à Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) e Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego (Sedes), que incorporará o Simm (Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra). Estará no âmbito desta última secretaria a agência Salvador Negócios, para fomentar e atrair investimentos.

Outra novidade será a criação da Secretaria de Manutenção (Seman), que surge com a extinção da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) e de um "braço" da Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop).

"A cidade tem um volume de demandas de manutenção muito grande, que estavam muito dispersas", explicou o prefeito.

Prioridades

Neto ainda falou sobre mudanças em duas áreas que considera prioritárias para o próximo ano. A Secretaria de Educação será completamente reestruturada, com o fortalecimento da área pedagógica, segundo o prefeito, após o auxílio de uma consultoria externa. "A nova estrutura é muito mais lógica e vai ter eficiência e qualidade de resultado", prometeu.

A área de esportes deixa de fazer parte da estrutura da pasta de Educação e passa para a Secretaria de Promoção Social. A habitação também terá um reforço em 2015, inclusive com o acréscimo do setor à Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil. Neto repetiu que criará um grande programa habitacional no começo do ano.

No gabinete do prefeito, ficarão a agência fiscalizadora Arsal e a Controladoria Geral do Município, atualmente ligada à Fazenda.

