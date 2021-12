Neto aguarda reforma política, mas é cortejado pelo PMDB

Em conversas para uma possível mudança de partido, o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), não tem nenhum empecilho para se filiar ao PMDB, segundo o presidente da legenda na Bahia, Geddel Vieira Lima.

"É uma hipótese que depende muito mais do prefeito do que de nós. Depende da arrumação da visão política dele", disse Geddel, ao fazer uma rápida passagem pela convenção estadual do PSDB neste domingo, 14, na qual o deputado federal João Gualberto e o vereador Paulo Câmara foram eleitos, respectivamente, os novos presidentes do PSDB na Bahia e em Salvador.

Para Neto se filiar ao PMDB, entretanto, será preciso definir a divisão de poder no partido, comandado na Bahia pelos Vieira Lima. Neste contexto, entra a definição de quais seriam as candidaturas para disputar as duas próximas eleições.



"Nós vamos conduzir esse processo da melhor maneira possível para o nosso projeto, que passa por 2016 e 2018. [...] Faremos o que for melhor para ganhar as eleições em 2016 e chegarmos muito fortes a 2018", disse Geddel.

Também convidado do evento tucano, Neto disse se sentir "lisonjeado" com a possibilidade de ter o PMDB como futuro destino. O prefeito afirmou, porém, que pretende aguardar a definição sobre a reforma política para decidir seu futuro.



"Até que tudo isso fique mais claro, eu continuo firme onde estou. É evidente que, por um dever de lealdade e respeito à verdade, não posso deixar de dizer que existem alternativas de mudança", declarou.

Segundo Neto, há convites de vários partidos e uma possível troca de legenda será discutida conjuntamente com o Democratas baiano. "Em respeito a essas opções, e é bom ter opções, eu prefiro não especular sobre esse ou aquele partido", disse o prefeito.

Durante a convenção do PSDB, inclusive, o deputado federal Antônio Imbassahy aproveitou para dizer em seu discurso que "as portas do partido estão abertas e o tapete vermelho estendido" para Neto.

Sobre as conversas entre o DEM e o PTB, que negociavam uma fusão, o prefeito afirmou que já deu a sua "colaboração" e que o assunto deveria ser tratado pelo senador José Agripino e o deputado Mendonça Filho, respectivamente presidente e líder do DEM na Câmara Federal.

Críticas ao PT

Durante a convenção, o tom geral dos discursos do deputado João Gualberto, eleito presidente estadual do PSDB, e de Paulo Câmara, que passa a comandar a sigla em Salvador, foi de aposta em um crescimento do PSDB e de derrocada do PT.

Deputados e vereadores fizeram coro. "Temos a responsabilidade de tirar esse câncer do Brasil, que se chama PT", disse o deputado estadual Marco Prisco, vice-presidente do PSDB em Salvador.

Imbassahy, por sua vez, brincou que, no 5º congresso do PT, em Salvador, "o pessoal entendeu cadeias quando o mestre de cerimônias pediu mais cadeiras com a chegada da presidente Dilma". Disse ainda que "quem era de fora da Bahia entendeu 'Papuda'" quando militantes gritaram "Cabula" para o governador Rui Costa.

