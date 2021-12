Neto afirma que cachês de artistas do Réveillon são 'falsos'

Circula, em grupos do WhatsApp, a informação de cachês que serão pagos, pela Prefeitura de Salvador, aos artistas que se irão se apresentar no Réveillon da capital baiana, a partir do dia 28 de dezembro. Dentre os valores que se destacam estão o de Ivete Sangalo (R$ 2 milhões) e de Wesley Safadão (R$ 1,3 milhões).

Os cachês teriam sido divulgados por um suposto funcionário concursado da prefeitura. No texto, ele diz que mantém o anonimato por medo de represálias e que os pagamentos serão efetuados até novembro deste ano.

A mensagem contrária o que o prefeito de Salvador, ACM Neto, informou na última segunda-feira, 27. Na ocasião, quando divulgou as atrações do cinco dias de festa do Ano Novo, Neto disse que os artistas seriam pagos pela iniciativa privada.

Nesta quarta, 29, por meio de sua conta no Instagram, o prefeito afirmou que a mensagem é um boato "mentiroso" e voltou a reafirmar que o governo municipal não bancará os custos dos artistas.

Neto ainda informou, por meio da rede social, que "hoje eu recebi uma mensagem no WhatsApp que, além de ser mentirosa, é mal-intencionada e, certamente, foi criada com finalidades políticas por adversários desesperados".

Ele acrescentou também que é preciso ter "cuidado com esses boatos que surgem em ano eleitoral! Isso é jogo sujo, de uma gente incomodada com o sucesso da cidade e de nosso Réveillon. Coisa de gente que joga contra Salvador!".

