Neto admite: Bruno Reis pode retornar para o DEM

A delicada situação com o MDB abriu a possibilidade de o vice, Bruno Reis, deixar a legenda para filiar-se ao DEM, partido de origem. A possibilidade de filiação ao partido do prefeito foi admitida, nesta terça, pelo próprio ACM Neto, em entrevista à imprensa. O MDB, aliás, deve perder alguns outros deputado estaduais.

No Legislativo estadual podem sair os deputados Leur Lomanto Jr., Luciano Simões, Hildécio Meirelles e David Rios.

Fato é que o ultimato do PSDB baiano colocou Neto em uma saia justa: ou aceita o MDB com o Vieira Lima ou aposta no que já tem. A atual base de apoio de Neto inclui, além do DEM, PSDB e MDB, também o PRB, PSC, PHS, SD, PV, PMB, PPS e PTB. Só MDB teria, considerando todos esses partidos, cerca de 1/3 do tempo de TV.

Uma esperança dos netistas é a conversa com o PR, partido hoje da base de Rui, para o qual deve migar o deputado federal Ronaldo Carletto, atualmente no PP, levando consigo mais cinco ou seis junto. Se o PR for para a base de Neto, em troca Carletto teria uma vaga ao Senado. A filiação de Carletto deve ocorrer no próximo dia 2 de abril. Mas nada garante, até agora, que o PR vá mudar de lado.

