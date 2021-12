Neto acaba conversa com Medrado e libera Tia Eron

O prefeito ACM Neto (DEM) está estudando saídas para evitar a primeira baixa no seu secretariado, com uma eventual desistência da deputada federal Tia Eron (PRB) na Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps).

Neto não revelou que movimentos pretende fazer para definir o destino da secretaria, hoje na cota do PRB. De concreto, apenas, é que chegaram ao fim as tratativas que mantinha com o superintendente do Procon, Marcos Medrado (PR), que foi eleito deputado federal suplente e, portanto, com direito a ocupar vaga aberta por Tia Eron em Brasília.

Como Medrado é um aliado do governador Rui Costa (PT), virtual adversário de Neto em 2018, teria sido colocado como condição para ele assumir o mandato aderir à base de Neto.

Mas ontem, em entrevista exclusiva concedida ao A TARDE no camarote oficial da prefeitura, no Campo Grande, o prefeito deixou claro que não há mais conversa com o ex-deputado.

“Eu não quero ter nenhum tipo de acordo político com Marcos Medrado. Não faço nenhuma questão de ter o apoio dele”, disse o prefeito. Neto adiantou que assim que terminar o Carnaval irá se debruçar sobre a questão da Semps.

Pessoa próxima a Marcos Medrado, que pediu o anonimato, confirmou que as conversas se esgotaram. “Eles (pessoas ligadas ao prefeito) querem que Medrado mude de lado, e ele não vai fazer isso”.

No início do mês, em entrevista a este jornal, Medrado foi taxativo ao afirmar: “Nenhuma possibilidade de eu mudar de lado. Não recebi convite nem aceitaria se recebesse”. Mas o convite, segundo apurou a reportagem, ocorreu e foi feito pelo vice-prefeito Bruno Reis e pelo chefe de gabinete do prefeito, João Roma (PRB).

Situação estranha

Em meio a esta disputa política, a importante secretaria que foi ocupada por Bruno Reis (PMDB), hoje o vice de Neto, está vivendo uma situação no mínimo estranha. Indicada para o cargo no acordo com o PRB para a reeleição de ACM Neto, a deputada Tia Eron se licenciou do mandato e assumiu a Semps, no dia primeiro de janeiro.

Trinta dias depois ela foi exonerada do cargo para poder reassumir o mandato de deputada federal e garantir, no dia seguinte, voto à eleição de Rodrigo Maia (PMDB-RJ) para a presidência da Câmara dos Deputados. E lá, Tia Eron permanece até hoje.

A Semps, segundo o prefeito, vem sendo administrada pelo sub-secretário Átila Brandão Filho, que, segundo ele, já era da equipe de colaboradores da prefeitura e vem tocando a secretaria a contento. Mas a deputada tia Eron tem mantido “reuniões” regulares na Semps.

Há cerca de dez dias, por exemplo, ela postou em seu Instagram uma foto e o seguinte texto: “Hoje em reunião na Semps com o Comcar, Conselho Municipal de Carnaval, presidente da Associação dos vendedores ambulantes, presidente da Associação das Barracas e a diretora de Proteção Social Especial da Semps, Juliana Portela”.

