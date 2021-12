Nestor Duarte reage e contesta denúncias de sindicato

O secretário Nestor Duarte Neto, da Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia, não gostou do tom de brincadeira que o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado deu à apreensão de garrafas de uísque, chocolates, smartphones, estimulantes sexuais e outros produtos, recentemente, na Penitenciária Lemos Brito.

Disse que o sistema prisional baiano é coisa séria e não pode ser tratado com pilhéria. Sobre a instalação do scanner de corpo na Lemos Brito, reivindicado pelos agentes penitenciários para evitar a entrada dos objetos durante as visitas, afirmou que já foi feita licitação, mas para esse tipo de equipamento o processo pode durar até dois anos.

No entanto, alega que mesmo instalado o scanner não garante que objetos não sejam introduzidos na penitenciária, pois pode haver falhas dos agentes. "Acho que o sindicato deu um tiro no pé ao denunciar o problema, já que são os agentes os responsáveis pelas revistas. Tem muita politicagem no meio", reclamou.

Visitas

Quando às visitas íntimas em excesso dos presos, explicou que a lei determina que o detento tem o direito de uma visita íntima por semana.

