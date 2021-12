Nem sempre a maioria é justa, diz deputado Jean Wyllys

Defensor dos direitos das minorias, o deputado federal baiano Jean Wyllys (PSOL-RJ) volta a fazer críticas às manobras para aprovação, em primeiro turno, da emenda que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Contabiliza, por outro lado, "vitórias" em defesa dos LGBTs, mas lamenta a "falta de consciência cidadã" de parte da população.

Quando foi derrubada, na primeira votação, a proposta de redução da maioridade penal, o senhor disse que "a sensatez venceu o fascismo". Sobre o apoio popular à medida, houve, entre aqueles contrários à redução, quem evocasse o nazismo, com a argumentação de que a maioria da população alemã o apoiou. Considera uma comparação adequada?

Ao citar o fascismo na postagem que fiz logo após a derrota da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 171), que propõe a redução da maioridade penal, eu estava me referindo aos discursos da maioria dos deputados que era favorável à proposta, e não ao conjunto das pessoas que são favoráveis à redução da maioridade penal. Os discursos da maioria desses deputados eram, sim, eivados de fascismo. Era óbvio, pelos casos específicos evocados da tribuna, que esses deputados não estavam se referindo a adolescentes brancos e privilegiados que queimam índios e moradores de rua, espancam empregada doméstica pensando se tratar de uma prostituta, assassinam travestis, agridem gays em gangues ou atropelam pessoas com carros de luxo e fogem sem prestar socorro. Eles estavam se referindo aos adolescentes pobres e, em especial aos adolescentes pobres e negros, que vivem nas periferias e bolsões de miséria e cujas infrações servem de matéria para os programas de tevê sensacionalistas que entretêm a maioria das pessoas. Quanto à comparação que alguns dos contrários à PEC 171 fizeram com a experiência do nazismo na Alemanha, eles estavam se referindo ao argumento evocado pelos favoráveis de que "a maioria quer assim". Ora, nem toda vontade da maioria é justa. A maioria alemã quis o nazismo e nós sabemos do que foi capaz o nazismo. Por isso, a boa política exige discernimento e a coragem de ir contra a vontade da maioria.

Como explica que 87% da população brasileira seja favorável à redução da maioridade penal? Há um flerte com o que o senhor chama de fascismo?

A maioria da população brasileira está há décadas alijada do direito a uma educação de qualidade que lhe faça cidadã com capacidade de pensamento crítico e de reconhecimento da diversidade cultural e humana. A ampliação do acesso ao sistema formal de educação, incluindo aí o ensino superior, na era Lula, não significou acesso a uma educação de qualidade. Muitas "universidades" e faculdades privadas têm diplomado analfabetos funcionais por estabeleceram, com os alunos, uma relação pautada no direito do consumidor. Mais de 70% dos brasileiros não lêem livros. A maioria se informa por tevês e rádios, que, pela própria dinâmica da comunicação de massa, não aprofundam as questões de interesse público e selecionam as informações de acordo com seus interesses políticos e financeiros. E, ao mesmo tempo, parte expressiva e crescente dessa maioriaplugou-se na internet - um dilúvio de informações falsas e verdadeiras nem sempre fáceis de distinguir para alguém sem repertório cultural ou habilidade em interpretar texto. Ora, isso só poderia levar 87% da população a aderir aos discursos demagógicos e manipuladores que interpelam preconceitos e senso comum históricos e propõem soluções fáceis, mas mentirosas, para questões complexas como a criminalidade urbana. Uma maioria, sem capacidade de pensamento crítico e com preconceitos arraigados, torna-se terreno fértil para o fascismo.

Como é que 28 deputados mudaram de opinião de um dia para o outro?

Eu não tenho como saber, porque, evidentemente, não foi o tipo de método que se faz à luz do dia. Um deputado que votou "não" depois de um longo debate - sobre um tema que há anos vem sendo discutido e sobre o qual todos os argumentos a favor e contra estavam claros - e, apenas 24 horas depois, diante da mesma questão, vota "sim", eu não acredito que tenha mudado o voto por uma questão de convencimento. Deve ter sido por alguma outra razão que não tem a ver com a redução da maioridade penal. Em troca de algum benefício pessoal? Prometeram a ele o patrocínio de empresas amigas para sua próxima campanha? Foi ameaçado? Eu não sei, mas é claro que não foi por algum motivo que ele possa explicar ao povo, e isso é vergonhoso. Contudo, o mais grave é que, se o Supremo Tribunal Federal não der um basta a Eduardo Cunha (presidente da Câmara dos Deputados), o mesmo método será usado cada vez que ele perder uma votação. Ele suspende a sessão, pega a lista dos deputados que votaram contra a vontade dele e que, por alguma razão, podem ser influenciáveis, faz o que ele sabe fazer para que mudem de voto e, 24 horas depois, impõe uma nova votação - o que é proibido expressamente pela Constituição Federal.

Que estratégias ele teria adotado para tomar o vácuo de poder deixado pelo PT?

Cunha chegou à presidência da Câmara apoiado pelas bancadas reacionárias - a bancada ruralista ou "do boi", a bancada fundamentalista ou "da Bíblia" e a bancada fascista ou "da bala" -, os partidos fisiologistas e o chamado "baixo clero" da Câmara. Para ser eleito presidente, ele fez todo tipo de promessas aos parlamentares que o elegeram. Com o governo, ele recorre à extorsão cada vez que o Planalto precisa da aprovação de medidas antipopulares, como os ajustes fiscais contra a educação, a saúde e a previdência. Ele é muito habilidoso e não tem escrúpulos. E o PT, que deveria enfrentá-lo, acaba aceitando sua posição de refém em nome da governabilidade. É um círculo vicioso. Por um lado, o PSDB e o DEM perderam completamente a liderança da oposição de direita, que hoje é capitaneada por Cunha. E, por outro lado, os constantes recuos do PT, que sequer enxerga a possibilidade de romper com o PMDB e enfrentar o Cunha, colocam o governo numa situação de vulnerabilidade cada vez maior.

Que consequências tem a aprovação, pela Suprema Corte Americana, do casamento gay nos Estados Unidos? O que pensa dos comentários de que colorir as fotos de perfil no Facebook em apoio à decisão seria uma espécie de "efeito manada" ou "modinha"?

A decisão da Corte Suprema dos Estados Unidos foi histórica e pode ter repercussões muito positivas no resto do mundo, pela influência que o país tem no resto do mundo. E a atitude de Obama (Barack Obama, presidente dos Estados Unidos) de apoiar, abertamente, o casamento igualitário, merece todo o meu respeito. Com relação às fotos coloridas no Facebook, acho que foi importante. Não me interessa que seja ou não uma moda. Com certeza teve pessoas que colocaram a foto colorida porque tomaram consciência da importância de apoiar a luta pelos direitos civis, a igualdade e a liberdade, e teve outras que aderiram porque os seus amigos e conhecidos tinham aderido. Mas eu acredito que mesmo essas últimas tenham dado um passo importante, que pode ser o primeiro para uma tomada de consciência.

Em 2013, o senhor disse que o então governador da Bahia, Jaques Wagner, fazia um governo carlista. Acompanhou os primeiros seis meses do governo Rui Costa, principalmente o caso Cabula? Qual a sua avaliação?

Sim, Jaques Wagner não só flertou com o carlismo como incorporou carlistas ao governo. Sobretudo nos quesitos segurança pública e infraestrutura urbana, os governos Jaques Wagner foram carlistas. Parece-me que Rui Costa não fez, nesses meses de mandato, rupturas em relação a essa linha. E procedeu de maneira lamentável e condenável no episódio das execuções sumárias do Cabula.

Muito se tem falado sobre um Congresso mais conservador. Considera a sua atual legislatura perdida em relação às pautas que defende?

Não. Derrota legislativa não significa derrota política. Desde a legislatura passada, minhas vitórias têm sido políticas, o que não é pouca coisa. Não só garantimos o direito ao casamento civil às lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros (LGBTs) através de ações políticas que incidiam no Judiciário, como levantamos um debate nacional acerca dos perigos do fundamentalismo religioso e acerca da necessidade de se pensar outra política de drogas no país. Nunca se falou tanto em direitos humanos de minorias. Essa vitória e outras não têm congresso conservador que me tire.

Quando poderemos ler o seu artigo sobre "os sentidos filosóficos e sobretudo políticos" de Game of Thrones (GOT)? Resumidamente, por que Daenerys, Tyrion, Brienne, Jon Snow e os Stark vivos seriam "a esquerda", mesmo em um contexto histórico muito anterior a qualquer formulação sobre direita e esquerda? E quem seria a direita em GOT?

O artigo será publicado em breve e será uma compilação do debate sobre a obra de George RR Martin do qual participei a convite da revista Galileu, organizadora do evento. Essa frase citada foi postada em meu perfil no Facebook e se refere a uma comparação simplista e simplória das personagens da série, que ainda se identificam com valores como justiça e compaixão com as pessoas que falam em nome de uma esquerda utópica. Não se trata, entretanto, de dizer, com essa frase escrita no calor da emoção da série, que as noções de direita e esquerda que há alguns séculos norteiam nossas relações políticas possam ser aplicadas ao universo de GOT, de resto um universos fictício e fantástico. Desde que essas noções vêm norteando nossas relações políticas, a esquerda se pauta na ideia de que as injustiças e as desigualdades não são dados da natureza nem desígnios divinos, mas tecidas em relações de poder assimétricas; logo, ela se impõe a tarefa de construir um mundo com mais justiça social e iguais oportunidades para todos. Ora, não é isso o que quer a Daenerys Targaryen? E tudo não nos leva a crer que Tyrion, Brienne, Jon Snow revivido e o que sobrou dos Stark irão ajudá-la nesse tarefa quando chegar a hora de ela implementar seu projeto político aos reinos? A direita (os liberais e os neoliberais) parte da ideia de que o mundo está dado e de que as pessoas têm iguais oportunidades e condições e partem da mesma posição na corrida da vida; por isso, defendem o "Estado mínimo", a meritocracia e a gestão da pobreza pelo direito penal. Qual projeto político em jogo na série e nos livros de Martin mais se parece com essa proposta?

