Nelson Pelegrino: 'Eu tenho uma alma de turista'

Ex-secretário de Justiça no governo de Jaques Wagner, o deputado federal Nelson Pelegrino (PT), eleito em outubro para o sexto mandato, volta ao Executivo agora como titular da Secretaria do Turismo. Diz que terá como missão dar efetividade aos projetos em curso na pasta, sobretudo o Baía de Todos-os-Santos, que terá US$ 87 milhões do BID. Derrotado pelo prefeito ACM Neto (DEM) na eleição municipal de 2012, informa que Salvador terá prioridade nos investimentos.

Sua indicação para a Secretaria do Turismo surpreendeu até mesmo o meio político. Tem afinidade com a área, está à vontade?

Muito. Eu disse no dia minha posse que para você ser empresário, pessoa que trabalha com turismo, ser um gestor, tem que ter alma de turista. E eu tenho alma de turista. Viajei o mundo inteiro e essa coisa está no meu DNA. Meu pai e minha mãe sempre gostaram muito de viajar, meu pai trabalhou no turismo, tinha um jornal (Gazeta do Turismo) com meu tio Carlos Casaes, que é uma pessoa referência no setor baiano. Estudei muito ao longo das duas semanas, aprendi, conversei com Paulo Gaudenzi e Domingos Leonelli (ex-secretários do Turismo), com muita gente que faz turismo. Ainda tenho muito a aprender, mas o roteiro (de trabalho) está traçado: temos o Plano nacional de Turismo de 2003, o Prodetur, a estratégia turística da Bahia até 2016, a lei estadual do turismo, o plano turístico da Bahia de Todos-os-Santos, o plano náutico. E a principal tarefa é dar efetividade à essa ações.

No trade turístico também houve um silêncio com sua indicação. Há resistências do empresariado?

Eu tenho amigos no trade turístico, amigos do meu pai, do meu tio, pessoas que conheço de outras relações como deputado e como candidato a prefeito de Salvador em quatro eleições, quando debati com trade o turismo em Salvador, que é a principal porta de entrada para o estado. Minha gestão será de portas abertas para o trade, de participação, de diálogo, de busca comum das soluções. Quero identificar quais são os principais problemas e trabalhar em conjunto. O poder público fazendo a sua parte e ajudando a iniciativa privada.

O senhor disse que seu grande desafio é dar efetividade aos planos traçados. Mas a secretaria tem um orçamento muito pequeno. Em 2014, foi de R$ 136 milhões e este ano caiu para R$ 106 milhões. Como atender uma das principais reivindicações do trade de tornar Salvador destino preferencial, já que vem perdendo posição para Recife (PE), Fortaleza (CE)?

Penso que orçamento é disputa, e nós temos de ter a capacidade de disputar o orçamento do estado. E como podemos fazer isso? Com bons projetos e convencendo principalmente o governador de que esses projetos têm que ser priorizados. O governador Rui Costa entende o turismo como uma questão importante, como também entendeu o ex-governador Jaques Wagner. E quando há bons projetos não falta dinheiro. Por exemplo, tivemos uma reunião com Carlinhos Brown, discutimos o circuito do Afródromo, o governador conheceu a proposta e garantiu que no ano que vem vai viabilizar o projeto, um investimento de R$ 12 milhões. O orçamento nosso é de R$ 106 milhões, mas o carro chefe da secretaria, o projeto da Baía de Todos-os-Santos, é um investimento de US$ 87 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). São US$ 33 milhões do governo da Bahia. Então, não temos só o orçamento da secretaria. O governador Rui Costa nos orientou em relação à transversalidade, da gente interagir com todas as outras secretarias para conseguir colocar no orçamento delas e do Estado recursos para investimento em infraestrutura turística e de serviços.

Esses recursos do BID para o projeto da Baía de Todos-os-Santos estão assegurados?

Já estão contatados. Está chegando uma missão do BID nesta segunda-feira e estamos, apenas, discutindo a inclusão no projeto do destino Itacaré e Ilhéus, queremos requalificar a orla do Pontal e Itacaré, a dragagem do cais de Vera Cruz, que é muito importante para o turismo daquela região, e a requalificação da orla de Salvador, no trecho que vai de Praia Grande até Periperi. O projeto como um todo tem repercussão sobre 18 municípios. Após essa negociação do acréscimo com o BID poderemos começar as primeiras licitações.

Nesse ambiente de crise, de retração dos investimentos, não haverá dificuldade para captar os recursos?

O dinheiro do Banco Mundial já está mais ou menos assegurado, o nosso investimento, em torno de R$ 100 milhões, é para cinco anos. O governador tem sinalizado que a contrapartida do Estado vai ser viabilizada.

A divulgação de Salvador como destino turístico passa pelo lançamento de produtos novos. A prefeitura vem fazendo isso, com a Casa de Jorge Amado, o Carnaval, requalificação da orla. O estado se sentirá à vontade para divulgar Salvador, considerando as melhorias que estão sendo feitas pela prefeitura comandada pelo DEM, adversário histórico do PT?

A nossa obrigação é vender o destino Salvador. A Bahiatursa, que agora é nossa superintendência de fomento de promoção e marketing, vai vender o destino Bahia e sua principal porta de entrada, que é Salvador. Então, o governo do estado tem dado a sua contribuição para melhorar a infraestrutura da cidade, com corredores de tráfego, os viadutos, as pontes, o metrô, a Via Expressa, a requalificação de trechos da orla. Estou dialogando com o governador Rui Costa para também fazermos um projeto para a orla Atlântica, já estamos fazendo um projeto para orla suburbana.

O turismo de negócio e eventos na Bahia vem tendo prejuízo com a decadência do Centro de Convenções. O governo do Estado diz que vai construir um novo equipamento. De onde virá o dinheiro?

A decisão final é do governador Rui Costa. O que me cabe como secretário é fazer todos os estudos, em parceria com a Casa Civil, Bahiatursa, sobre os caminhos possíveis, que pode ser uma PPP (Participação Público Privado), uma concessão, a construção de um novo equipamento, a reforma do atual. O equipamento pode continuar onde está ou ser relocado para outro lugar. Espero que até março, abril a gente possa dar esses elementos para o governador decidir.

Não há, então, nem estimativa de custo?

Estamos fazendo os estudos. Mas é óbvio que deve haver uma conversa do governador Rui Costa com a presidente Dilma. A presidente ajudou a construir o Centro de Convenções de Fortaleza (mais de R$ 480 milhões). Se Salvador é o quarto destino turístico do Brasil, o quinto em turismo de eventos e o principal destino turístico do Nordeste, eu penso que isso deva ter uma atenção especial por parte do governo federal. Da mesma forma, a questão do aeroporto, que está com sua capacidade esgotada, precisa de um novo terminal de passageiros, de uma segunda pista. Este é o debate que nós temos que abrir com o governo federal.

Ainda sobre o centro de convenções, há vozes preocupadas com a destruição daquele patrimônio, como o ex-governador Roberto Santos, que teme que ele seja implodido como foi com a Fonte Nova.

Quero dizer do meu respeito ao ex-governador Roberto Santos, foi um grande governador da Bahia, que deu a Salvador grandes equipamentos, como é o caso do Centro de Convenções. Mas acho que temos que estudar esta questão técnica e economicamente, e tenho certeza que o ex-governador , que tem um grande espírito público, vai entender, se a decisão do governador Rui Costa for de demolição e construção de um novo Centro de Convenções.

E a Feira de São Joaquim? Sai ou não sai? A obra já se estende há quatro anos. Fala-se em erro no projeto por parte da Conder e que o seu custo ficou mais alto.

Foi na minha gestão como coordenador da bancada baiana no Congresso que nós conseguimos salvar a emenda, no Ministério do Turismo, que na época era R$ 30 milhões. Uma parte era para formatação do Mercado do Rio Vermelho, que acabou muito mais um investimento do governo do Estado. A previsão inicial, na Feira de São Joaquim, era que a gente gastasse em torno de R$ 33 milhões. Hoje nós estamos com a previsão de gastar R$ 60 milhões ou R$ 90 milhões. Porquê? Porque a feira é um elemento muito complexo, um patrimônio imaterial, tem sua dimensão cultural, religiosa, e fazer reforma com gente dentro não é fácil. Tivemos problemas na primeira parte, as empresas contratadas quebraram. Mas nossa disposição é ultimar o processo e entregar logo a primeira etapa.

O senhor se reelegeu para mais um mandato (6º) de deputado federal, mas sonha em governar Salvador. O governador colocou como condição que os secretários não tenham pretensão eleitorais em 2016. Desistiu de Salvador?

É o governador Rui Costa que vai conduzir a sucessão em 2016, inclusive na capital, nossa vitrine política e maior colégio eleitoral da Bahia. Quando o governador me convidou (para a secretaria), o compromisso que assumi com ele foi de ficar até o final do governo. Evidentemente que, se ele for candidato à releição, terei de me desincompatibilizar em abril de 2018. Não tenho nenhum problema de não ser candidato em 2016 e apoiar uma outra candidatura do PT ou até uma outra candidatura de partido aliado.

Na pasta do turismo há como o senhor ter uma maior presença em Salvador com intervenções como a parceria no projeto do Afródromo, que bate em área de interesse da prefeitura, o Carnaval. A estratégia é fazer frente à gestão do prefeito ACM Neto, para capitalizar politicamente nas eleições?

Penso que o governador Rui Costa fez um gesto de magnitude por entender a importância do Carnaval, que acho que o prefeito ACM Neto deveria encarar como tal. O governo é quem gasta no Carnaval de Salvador. No ano passado gastamos R$ 60 milhões e este ano temos a previsão de gastar R$ 66 milhões. Enquanto a prefeitura lucra com o Carnaval (com cotas de patrocínio). Inclusive, no caso de Salvador, o governo entra como patrocinador, também. No ano passado tinha a previsão de entrar com R$ 3, 1 milhões. Então, o que o governo do estado propôs? De ele ser co-organizador com a prefeitura, inclusive discutindo a festa e contribuindo, como por exemplo, com o projeto do afródromo, que o governador Rui Costa garantiu que no ano que vem acontecerá na Avenida da França.

Mas do ponto de vista da política, esta é uma a estratégia do governo, estar mais presente em Salvador?

Acho que tem de dar a César o que é de César. Houve muitos investimentos que estado fez (na capital) e que não foram entendidos como investimento do Estado, e que foram até capitalizados por outros. Então é legítimo se o governo faz, que ele tenha o reconhecimento do que faz. Mas não estou pensando em eleição, estou pensando em equipe, no meu trabalho que quero fazer da melhor forma possível.

O governador já disse que PT pode até não ter candidato em 2016. O partido está disposto, mesmo, a abrir mão da prefeitura e apoiar um aliado?

Volta a reafirmar que o governador é que é o condutor do processo e não tenho dúvida que ele vai ouvir todos os partidos, inclusive o seu, o PT. O PT ao longo dos anos liderou esse projeto em Salvador, as minhas candidaturas, a de Pinheiro (senador) e a de Zezéu (ex-deputado hoje conselheiro do TCE). Penso que o PT tem legitimidade e tem, inclusive, a maior bancada de vereadores, o que demonstra a sua força na cidade. Agora, quem quer apoio tem que estar aberto a apoiar. Penso que o PT vai estar aberto a todas as possibilidades: de ter um candidato, mais de uma candidatura no primeiro turno, mas temos que ter um pacto de todos os aliados de marcharmos juntos no segundo turno.

O senhor está disposto a sentar com o prefeito ACM Neto para discutir o turismo em Salvador?

Sem dívida nenhuma. Já tem uma conversa agendada com o secretário de turismo do município, e quando for necessário interagir com ele, quando as decisões se reportarem a ele como gestor municipal, tanto eu e o governador Rui Costa, nós sentaremos com o prefeito.

Crise econômica e Petrolão. Como podem afetar a Bahia?

A crise da Petrobras já afetou. A Petrobras retraiu os investimentos no Carnaval e penso que a Petrobras sempre foi um parceiro importante no Carnaval e no turismo. Então, precisamos proteger a empresa, mas precisamos que ela continue investindo em responsabilidade social, em cultura. No último Carnaval a estratal investiu quase R$ 10 milhões só em Salvador. Ela permanece patrocinando o Carnaval Ouro Negro (blocos afro e de samba), mas o governador Rui Costa está dialogando com a empresa para que, pelo menos uma parte dos investimentos seja mantido. Agora, este ano é um ano de restrição, de ajuste fiscal, de ajuste do governo federal e no governo do estado. Então, vamos dar efetividade ao que está programado, ter um índice alto de execução orçamentária e preparar para os próximos três anos de governo.

