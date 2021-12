Nelson Marchesan Jr.: "Agora não há mais maquiagens"

Um ano após assumir a prefeitura de Porto Alegre (RS), Nelson Marchesan Jr. (PSDB) coleciona paradoxos: enfrenta a oposição com dureza, reduziu custos na gestão municipal ao extinguir 37 órgãos com status de secretaria e fala em gestão e parcerias com a iniciativa privada. Polarizando debates e mostrando que racionalizar recursos é um caminho (se não o único) para melhorar o serviço público nas três esferas de governo, Marchezan enfrenta a penúria financeira, apontada por ele como resultado de falhas derivadas de gestões anteriores e segue fazendo gestão correta sem gastos desnecessários e focando no que realmente é preciso fazer para melhorar a vida da população. Reconhecido como melhor prefeito do país quanto ao cumprimento de metas, segundo o portal G1, Marchezan fala ao A TARDE sobre os pontos polêmicos e projetos para a continuidade à frente da prefeitura da capital gaúcha.

Ao que o senhor atribui o fato de ter sido escolhido como melhor gestor do país quanto ao cumprimento de metas?

Priorizamos falar a verdade e, se possível, ganhar a eleição. E neste ano, à frente do Executivo, poderíamos fazer mais do mesmo, a chamada velha política, mas escolhemos fazer o que realmente precisa ser feito, que são as reformas necessárias, enfrentar corporações. Frente à grave crise financeira que a prefeitura está passando não há outra saída.

Em uma cidade com dificuldades econômicas, como muitos municípios no país, quais foram as primeiras medidas tomadas ao assumir a gestão?

A diminuição da máquina pública, com a redução de 37 órgãos com status de secretarias em 2016 para 15 em 2017, a formatação de um comitê para deferir, para analisar todas as despesas de custeio através de uma comissão de secretários, a análise rigorosa dos contratos da prefeitura, a redução de mais de 80% em algumas despesas de custeio que não interferissem diretamente na prestação de serviços à população, renegociação de contratos, suspensão de novas contratações (pessoal e terceirizados), corte de 26% no número de cargos de confiança, entre outras medidas. Trabalhamos para racionalizar a máquina pública.

E quanto aos eventos que tiveram verba cortada - como foi a repercussão e como a prefeitura espera buscar parceiros e patrocinadores para eventos importantes?

Não se corta o que não existe. Na verdade, em um município onde faltam recursos para pagar a folha de pagamento, onde já se atrasou o pagamento de energia elétrica, ocorreu o corte de luz de algumas secretarias e se atrasa pagamento da merenda de creches, essa verba de eventos não é um corte pois o recurso não existe. Todas as despesas da prefeitura não são pagas com recursos próprios desde 2011 e se fez maquiagens e puxadinhos para tapar estes furos. Agora não há mais puxadinhos ou maquiagens. Dinheiro para educação é para educação, para a saúde é para a saúde de quem mais precisa. Para buscar parceiros para garantir os eventos, queremos profissionalizar os organizadores destas festas, apoiá-los para que eles possam buscar ajuda na iniciativa privada e serem auto-sustentáveis.

Como foi explicar o corte de cargos e extinção de departamentos aos correligionários do PSDB?

Os fatos, os números, se explicam sozinhos. A prefeitura faliu, quebrou, e a única forma que se tem de resolver é a mesma que qualquer cidadão, que qualquer micro, pequeno ou médio empreendedor faz: ajustar as receitas e despesas dentro da sua realidade. Cortar os excessos para investir nos cidadãos, na vida real de quem mais precisa.

Quais seus planos políticos para 2018?

Ajustar as contas da prefeitura, pois o desajuste financeiro da máquina pública prejudica sempre os mais pobres. E buscar recursos junto à iniciativa privada para que possamos fazer o mais rápido possível, com o maior volume possível e com a maior eficácia possível os investimentos e os serviços que o setor público, hoje, não tem condições financeiras e, na maioria das vezes, nem condições técnicas e operacionais de entregar de forma rápida para a sociedade. E a vida acontece agora, as pessoas precisam de serviços e investimentos agora. A população e suas necessidades básicas como saúde, educação e segurança, sempre tem que vir antes de qualquer outra coisa.

