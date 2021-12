Negromonte processará Targino por declarações

O conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) e ex-ministro das Cidades Mário Negromonte disse na quarta-feira, 11, por meio de nota, que responsabilizará o deputado estadual Targino Machado (DEM) "pelas mentiras assacadas contra a minha pessoa".

Em texto divulgado na terça-feira, 10, Machado pedia o afastamento de Negromonte do TCM, quando o chamou de "bandido". Negromonte respondeu: "Não sou bandido, não sou desonesto. A minha família, do mesmo modo, não frequenta as páginas policiais do noticiário. Ao contrário do deputado Targino Machado, não usarei da calúnia e da difamação", escreveu Negromonte.

O conselheiro disse que jamais foi processado ou condenado. "Ao contrário de mim, o deputado Targino Machado é alvo de processos criminais. Não espero do deputado Targino Machado qualquer equilíbrio, tampouco compreensão para analisar que uma investigação não pode ser tratada como prova de culpa de quem quer que seja", disse.

Despreocupado

Consultado sobre a resposta de Negromonte, Machado disse que terá prazer em ficar frente a frente ao ex-ministro em um tribunal. "Eu me preocuparia se ele falasse bem de mim ou se eu me visse falando bem dele".

E continuou: "O delator do processo da Lava Jato disse que ele pegava R$ 500 mil para distribuir entre seus pares do PP na Bahia. Isso é coisa de bandido". Machado disse que a ele cabe fazer o julgamento político.

E, neste julgamento, sobrou ainda para os eleitores. "Enquanto tivermos eleitores que elejam políticos ladrões, teremos políticos ladrões, que tiram da saúde, da educação, da segurança pública", afirmou.

