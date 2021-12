Negromonte e Bonfim são eleitos para o Tribunal de Contas

O deputado Mário Negromonte (PP-BA) foi eleito, nesta quarta-feira, 28, na Assembleia Legislativa, em votação secreta, conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Outro deputado, João Bonfim (PDT-BA) também teve seu nome aprovado.

Negromonte teve 47 votos a favor e 11 contrários, enquanto Bonfim ficou com 52 a favor e nove em branco. Os deputados baianos ainda escolhem uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE), onde a disputa está entre o deputado federal Zezéu Ribeiro (PT-BA) e o estadual Carlos Gaban (DEM).

A indicação dos três políticos para vagas em aberto nos tribunais causou muita discussão sobre a independência dos conselheiros na apreciação das contas de gestores públicos, uma vez que as indicações são políticas.

