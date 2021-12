Natan Donadon já está no presídio da Papuda, no DF

O deputado federal Natan Donadon, de Rondônia, já está no presídio da Papuda, no Distrito Federal. A informação é da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF).

A assessoria informou ainda que Donadon já passou pelo centro de triagem do complexo penitenciário (localizado a cerca de 20 quilômetros do Congresso Nacional), onde foi submetido a exames médicos e recebeu vacinas. Mais cedo, Donadon esteve na Vara de Execuções Criminais do TJDF, onde um juiz determinou o local da prisão.

Nesta quinta-feira o diretório regional do PMDB de Rondônia decidiu expulsar o deputado federal Natan Donadon da legenda. O parlamentar teve a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na quarta-feira, 26, mas entregou-se somente nesta sexta à PF.

