Nasce Malu, quarta filha do governador Rui Costa

Nasceu na madrugada desta quinta-feira, 25, a filha do governador Rui Costa e da primeira-dama, Aline Peixoto, que já estava no nono mês de gestação. Malu nasceu de cesárea à 1h25, no Hospital Português, com 3,780 kg. Ela é a terceira filha do casal - quarta no total - e se junta a Caio, Aline e Mariana.

Antes de irem ao hospital, a família marcou presença no último dia de shows do São João em Paripe, saindo às 19h desta quarta.

Por conta da surpresa, o governador não participará da cerimônia de transferência da sede do governo para a cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, que marca o início das lutas pela Independência da Bahia, no dia 2 julho de 1823.

Ele será representado pelo coronel Anselmo Brandão, comandante-geral da Polícia Militar, e o subsecretário de Segurança Pública, Ari Pereira.

A programação começou por volta das 8h, com o hasteamento das bandeiras do Brasil, da Bahia e de Cachoeira, e um desfile militar.

Mais tarde, às 10h, uma sessão solene na Câmara Municipal homenageia os herois da Independência. Já às 15h, um desfile cívico ganha as ruas da cidade.

