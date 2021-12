Nas redes sociais, Dilma parabeniza Lula, o 'parceiro de todas as horas'

A presidente Dilma Rousseff parabenizou seu padrinho político pelo aniversário de 70 anos em vídeo postado na página do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Facebook. Em mensagem de pouco mais de dois minutos, Dilma diz que ele é seu parceiro de todas as horas e fala do orgulho de caminhar sempre ao seu lado.

"Querido Lula, ao parabenizá-lo pelos 70 anos de vida, me somo a todos os seus amigos para celebrar a sua vida, uma vida extraordinária, homenageio o parceiro de todas as horas, o retirante nordestino que transformou o Brasil, o presidente que conquistou o coração dos brasileiros."

No depoimento, a presidente Dilma diz que é testemunha da luta de Lula para fazer do Brasil um País para todos. "Uma luta que permitiu eliminar o flagelo da fome em nosso Brasil, e nos tornar referência mundial no combate à pobreza." E cita que tem orgulho em dar continuidade à gestão dele, "posicionando o Brasil com dignidade no cenário mundial".

Segundo ela, Lula ajudou a criar oportunidades "nunca antes vistas na história deste País". Ela citou a expansão das escolas técnicas e universidades no interior do País e para os brasileiros excluídos, como os negros, e frisou que poucas pessoas no mundo são reconhecidas pelas mais importantes lideranças e pelas nações e povos. "Você, meu querido Lula, é uma delas."

"Nós, brasileiros reconhecemos seu papel para o País. Ao longo desses anos, aprendi muito com nossa convivência e sou muito grata por isso. Nessa festa dos seus 70 anos, estendo um forte e fraterno abraço, com a satisfação e orgulho de caminharmos sempre lado a lado na missão de transformar em realidade o Brasil com que sempre sonhamos, um grande, um enorme abraço do tamanho do Brasil", diz Dilma no vídeo.







