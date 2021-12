Nardes se diz 'aliviado' após voto no TCU

Um dia após relatar no Tribunal de Contas da União (TCU) o voto que rejeitou as contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff, o ministro Augusto Nardes se declarou "aliviado" em entrevista exclusiva, concedida nesta quinta-feira, 8, ao jornal A TARDE. "Foi difícil, mas deu tudo certo", disse, diretamente de Belo Horizonte, onde proferiu palestra no I Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas.

Por telefone, Nardes revelou as ameaças que recebeu enquanto preparava seu voto, mas espera que agora esse episódio seja encerrado. "Isso já passou agora, mas recebi muitas ameaças nesse período. Estou andando ainda de segurança".

Ele explicou que recebeu "e-mails, mensagens e telefonemas com frases do tipo 'vamos acabar com você', mas acredito que isso vai acabar, com o término do voto", declarou, enfatizando que, por outro lado, está sendo muito cumprimentado pelas pessoas. "Hoje, no avião (entre Brasília e Belo Horizonte) foi impressionante. A reação das pessoas me cumprimentando, gente que eu nunca vi. Ontem (quarta em Brasília), também, ao jantar muita gente pediu para tirar fotos, aqui na palestra também os espectadores me aplaudiram de pé. Enfim, (o julgamento) foi uma repercussão muito grande na sociedade brasileira".

Tiro no pé

Nardes considera que os eventos relacionados ao julgamento das contas de Dilma consolidaram a democracia brasileira. "A própria decisão (do Supremo Tribunal Federal) de o tribunal poder fazer a sessão foi muito importante para o país. A chancela do ministro Luiz Fux (que rejeitou o pedido de suspender a sessão do TCU) foi importantíssima".

Ele concorda com a análise de observadores de que o governo federal deu um "tiro no pé" ao tentar tirá-lo da relatoria do caso, alegando que havia antecipado o voto em entrevistas à imprensa. "Acho que sim".

Nardes reafirmou o que declarou em entrevista na manhã desta quinta numa rádio de São Paulo de que o Palácio do Planalto continua dando as chamadas "pedaladas fiscais" este ano. "O Ministério Público está investigando isso".

"Vai pedalando"

Na rádio, explicou: "Temos um procurador que está investigando. É bem provável que ele entre com alguma representação. A informação que eu tenho é que há indícios muito fortes de que as irregularidades continuam em 2015", afirmou o ministro.

"Alguém tem que ter coragem de dizer que, se não arrecadou, não pode gastar mais. Vai pedalando, vai pedalando e chega uma hora que a bicicleta quebra".

Até o julgamento de quarta-feira em que o TCU rejeitou as contas de Dilma, a prática de atrasar o repasse de recursos do Tesouro para os bancos públicos para maquiar as contas do governo se transformou de debate técnico a político.

Os erros do Ministério da Fazenda, sob o comando de Guido Mantega e da Advocacia Geral da União (AGU) na condução do processo, foram muitos e custam caro agora. Os últimos "tiros no pé", segundo observadores, foram a tentativa de barrar o julgamento no STF e de questionar a isenção do relator, Augusto Nardes. "O governo subestimou a capacidade do TCU de fazer um relatório robusto, técnico e consistente sobre as pedaladas".

*Colaborou Estadão Conteúdo

