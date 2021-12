"Não vou ser candidato a mais nada", diz FHC

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse na noite desta segunda-feira que não pretende ser candidato a nenhum cargo nas eleições deste ano. Nós últimos dias, dirigentes tucanos fizeram circular o rumor de que FHC teria sido convidado para ser candidato a vice-presidente na chapa de Aécio Neves.

A tese ganhou força no partido depois que o PSDB nacional realizou pesquisas qualitativas que indicaram que o nome de FHC tinha boa aceitação entre eleitores de várias idades. O comando da pré-campanha de Aécio decidiu, com base nesses dados, que vai utilizar a imagem do Fernando Henrique com frequência nas propagandas de rádio e TV, na internet e nos materiais gráficos do partido.

Questionado pela reportagem durante um evento hoje em São Paulo sobre a possibilidade de ser candidato, FHC sorriu e respondeu: "Não vou ser candidato a mais nada. Vou apenas ajudar o partido na campanha."

Já sobre a possibilidade de que o partido busque um vice para a chapa de Aécio que seja de São Paulo, o ex-presidente respondeu apenas que "isso é possível". A eleição presidencial de 2014 será a primeira na qual o PSDB contará com candidato à Presidência que não é de São Paulo. O ex-governador paulista José Serra foi o candidato em 2002 e 2010 e o atual governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disputou à Presidência em 2006.

FHC participa na noite de hoje de solenidade de posse na nova diretoria da Sociedade Rural Brasileira (SRB), que acontece no centro de São Paulo. Também estão presentes no evento os tucanos Alckmin e Serra, e os dois prováveis candidatos ao governo paulista, o ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) e o ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT).

adblock ativo