"Não vamos aumentar os impostos", diz ACM Neto

Legislação criminal, arrecadação, trânsito e a situação da orla de Salvador foram alguns dos assuntos comentados pelo prefeito eleito na capital baiana, ACM Neto, em entrevista concedida na manhã desta terça-feira, 6, ao programa Balanço Geral, da TV Record.

Durante o programa, Neto prometeu solucionar os problemas de arrecadação do Salvador, que é a menor entre as capitais do Nordeste. "A receita está muito abaixo do que a prefeitura poderia arrecadar. Nós não vamos aumentar os impostos, mas sim ser justos na cobrança e garantir que as pessoas paguem", afirmou.

Em relação ao trânsito, o democrata explicou que está conversando com técnicos de São Paulo para trazer melhorias à capital baiana. Além disto, enfatizou a criação de um sistema de transporte integrado entre metrô, trem e ônibus.

Já sobre a situação atual da orla, o prefeito eleito anunciou o início do projeto de ampliação do calçadão, que deve ficar pronto até a Copa das Confederações - da qual Salvador é uma das cidades-sede -, que acontece em junho de 2013. "Nós estamos discutindo a viabilidade disto. Nosso desejo é devolver vida à orla não só durante o dia, mas também à noite. Com isto, vamos atrair bares, restaurantes, lojas e atividades culturais", disse Neto.

