"Não tenho como não pensar que não mataram meu pai", diz filho de Teori Zavascki

O filho do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), usou as redes sociais para fazer um desabafo na noite desta quarta-feira, 17. "Será que só pagar pelo silêncio alheio? Ou será que derrubar avião também está valendo? Não tenho como não pensar que não mandaram matar o meu pai!", disse Francisco Prehn Zavascki após denúncia de que o presidente Michel Temer (PMDB) teria incentivado o pagamento de propina para Eduardo Cunha (PMDB) ficar calado na prisão.

No texto, Francisco acusa o PMDB de tentar barrar a Lava Jato. "As investigações começaram a ficar mais e mais perto e os líderes do PMDB viram como única saída, realmente, brecar a Operação a qualquer custo. Para isso, precisava do poder. Derrubaram a Dilma e assumiu o Temer. Do que eles são capazes?".

Francisco também disse que o pai, que morreu em um acidente aéreo em janeiro deste ano, estava aflito com a chegada de 2017 por conta das descobertas de corrupção envolvendo políticos. "Aflito ao ponto de me confidenciar que havia consultado informalmente as Forças Armadas e que tinha obtido a resposta de que iriam sustentar o Supremo até o fim!".

Ele ainda pediu o afastamento do presidente Temer. Durante a madrugada desta quinta, 18, Francisco voltou a se pronunciar e disse que agiu em um "momento de grande emoção", mas não negou nenhuma das informações que constam no outro post.

adblock ativo