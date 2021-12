"Não sou candidato a nada", disse Luciano Huck sobre eleição 2018

O apresentador Luciano Huck negou que pretenda se candidatar à Presidência da República em 2018. Essa é a primeira vez que ele se pronuncia sobre o assunto após seu nome ser cogitado para a próxima eleição. Angélica, mulher de Huck, no entanto, já tinha negado os rumores.

"Não sou candidato a nada. Mas também não vou deixar de me envolver e de me dedicar à transformação do país", disse Huck, em um artigo publicado no jornal "Folha de S. Paulo" deste domingo, 14.

No texto, o apresentador explica que conhece os vários "Brasis" existentes no país e que, por isso, gosta de discutir melhorias e projetos para o Brasil. Ele acredita que por conta disso, seu nome acabou surgindo como um possível candidato. Huck esclarece que quer continuar nos bastidores, discutindo política.

"A política não se resume a partidos, mandatos ou cargos. Sinto-me fazendo política pelo simples fato de estar preocupado em discutir ideias, conectar pessoas, apoiar causas e, principalmente, poder usar da visibilidade e do crédito que conquistei com muito trabalho para apontar a direção que entendo ser melhor para o conjunto", disse.

