"Não somos bichos papões, diz Geddel em entrevista a jornal

Novo ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, o baiano Geddel Vieira Lima (PMDB) rebateu a crítica de que seria golpista por articular pela a aprovação do afastamento da presidente Dilma Rousseff na quinta-feira, 12. "Quem respeita a Constituição não é golpista", afirmou em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

Geddel disse ainda que vai dialogar com movimentos sociais que protesto contra o presidente interino Michel Temer (PMDB). "(Vamos) mostrar que não somos bichos papões e respeitamos a posição deles".

Ex-ministro do governo Lula e eleito por seis mandatos concecutivos deputado federal, ele chamou de "boba" a discussão sobre a legitimidade do governo Temer. "Se por alguma razão de saúde, Dilma tivesse que se afastar do governo, seria ilegítimo o vice assumir?".

Confira a entrevista completa no site do jornal.

Na quinta-feira, 12, Geddel já havia concedido entrevista ao jornal A TARDE. À publicação, ele explicou o papel dele no governo Temer: "Meu objetivo é dialogar, dialogar e dialogar, com quem tiver interessado em contribuir".

