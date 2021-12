“Não sei mais quem ele é", afirma ativista Sara Winter sobre Bolsonaro

A ativista bolsonarista, Sara Winter, gravou uma série de vídeos, no qual aparece chorando, para o seu perfil no Instagram. No Na publicação, ela desabafou sobre sua prisão domiciliar, após a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Sara segue presa desde o dia 15 de junho.

"Tem horas que eu queria gritar, gritar e gritar, para alguém me ajudar. Mas não existe esse alguém (...) Não tem Bolsonaro para ajudar, não tem Damares para ajudar", afirmou.

Nas gravações, ela afirma ainda ter sido impedida de participar do aniversário do filho. Além disso, alega ter depressão desde os 11 anos. A ativista também dialogou sobre política e afirmou não reconhecer mais o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido).

“Não sei mais quem ele [Bolsonaro] é. O homem que eu decidi entregar meu destino e vida para proteger um legado conservador”, afirmou.

Em um post no Facebook, Sara conta que todas as pessoas que tiveram contato com ela no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, estão sendo exonerados. A ativista foi servidora da pasta até outubro de 2019.

"Cansada de ficar calada enquanto vejo o governo que dei minha vida enfiar uma p***** no meu c*. Damares? Eu sou a filha que Damares abortou. O ofício que meus advogados protocolaram no Ministério dos Direitos Humanos no dia 17 de Junho sobre a prisão política está jogado lá, nem olharam, tampouco responderam”, escreveu nas redes sociais.

Winter relatou, inclusive, que foi proibida por deputados federais da base de Bolsonaro a criticar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM).

