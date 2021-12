'Não se tratava de ideologia, era o velho esquema de corrupção', diz Randolfe sobre caso Covaxin

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid, afirmou, nesta segunda-feira, que não tem dúvidas sobre o crime de prevaricação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no contrato de compra da vacina Covaxin.

Para Randolfe, há fortes indícios de corrupção, de modo que os fatos sugerem que o governo federal se omitiu para abrir espaço para transações suspeitas.

“Estamos chegando à conclusão de que, na verdade, não se tratava de ideologia, não se tratava somente de negacionismo, não se tratava de nada disso. Era tudo o velho esquema de corrupção historicamente presente nas estruturas de poder do Brasil”, disse o senador ao jornal Folha de S. Paulo.

Para Randolfe, existem elementos para indicar que havia um “poderosíssimo lobby” com a atuação de agentes públicos e parlamentares, “que atuavam inclusive com o conhecimento do presidente da República”, Jair Bolsonaro (sem partido).

"Se não for confirmado isso aí, seria uma derrota para a CPI. Seria uma derrota", completa o congressista, em referência ao escândalo da vacina indiana. "Nós estamos abrindo uma vertente nova. Agora, corrupção passa a ser foco."

