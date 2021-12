'Não jogarei nada debaixo do tapete', diz Gesivaldo

Em uma tentativa de colar à Justiça baiana – apontada no passado como das menos produtivas no país pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – a imagem de transparência e eficiência, o presidente do Tribunal de Justiça (TJ-BA), Gesivaldo Britto, em coletiva à imprensa, nesta terça, 20, prometeu "não jogar nada para debaixo do tapete" nesta gestão, colocar em pauta, "o mais rápido possível", o julgamento do processo do IPTU contra a Prefeitura de Salvador, que tramita no TJ há quase quatro anos, e abrir concurso público para juízes, a fim de melhorar a prestação de serviços no 1º Grau.

Ao mesmo tempo, Gesivaldo defendeu o auxílio-moradia aos pares, lei que está em discussão no Supremo Tribunal Federal (STF), ao citar que servidores do Legislativo e do Executivo também recebem o benefício, sendo este último poder, agraciado com quase o dobro do valor -– que é de R$ 4,3 mil.

Sem manobras

Gesivaldo falou com a imprensa após inauguração do salão nobre da Unicorp (Monte Serrat), restaurado, e explanação de técnicos sobre os planos de inovação, transparência e eficiência que pretende executar e deixar como marca da administração no biênio 2018-2019.

O desembargador disse que pretende administrar "sem subterfúgio, sem esconder nada", e que "se algo está errado, tem que mudar e pronto".

IPTU

O presidente disse que "tem alguma coisa errada" em um processo que tramita no TJ desde 2014, e que chega a 2018 sem ser julgado. "Eu vou chamar os desembargadores e colocar o processo em pauta. Não posso impedir que ninguém peça vistas, é um direito do desembargador (...). Muitas vezes, o que acontece, [o desembargador que pede vistas] entra em férias, licença-prêmio e nessa brincadeira o processo está a completar um tempo (...). Meu compromisso, eu já reafirmei, é que todos os processos sejam julgados. Este [IPTU] vai ser julgado, se alguém pedir vistas, tem prazo regimental para devolver o processo. Talvez algum colega meu fique zangado, mas vamos julgar", mandou recado.

Em 2014, os partidos PSL, PT, PC do B, além da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA) entraram com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o aumento do IPTU, promovido na gestão do prefeito ACM Neto (DEM).

Desde então, o processo passa por diversos adiamentos, sem chegar a uma decisão definitiva.

"É um processo complexo (...), sou tributarista e sei que é um processo complexo. Colegas falam muitas vezes, de jurisprudência para todo lado, entendimento para todo lado, tem que pensar nisso. Vou exigir comprometimento do nosso regimento interno. A lei é para mim e para todos. Eu vou tentar julgar esse processo o mais rápido possível", reforçou.

