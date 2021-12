"Não houve convite para fundir PSL ao DEM", afirmou ACM Neto

O prefeito de Salvador e presidente do Democratas (DEM), ACM Neto, afirmou, durante participação na 1° Missa de Celebração pela Canonização de Irmã Dulce, que o DEM não ofereceu nenhuma fusão com a ala pró-Bivar do Partido Social Liberal (PSL), como foi divulgado na semana passada, após o vazamento de um áudio do deputado federal Felipe Francischini (PSL).

"Não vou me envolver nessa confusão. Esse é um problema do PSL e do grupo do presidente Bolsonaro. O Democratas está muito bem, obrigado. Somos um partido coeso, forte e bem posicionado no Brasil. Não temos problemas internos. Não tem nenhum sentido nos envolvemos nessa confusão. Jamais cogitamos a vinda do Presidente Bolsonaro para o Democratas ou uma eventual fusão entre o partido e o PSL", asseverou Neto.

O prefeito ainda acrescentou que "é feio o que está acontecendo no PSL" - referindo-se a crise criada pelo presidente Jair Bolsonaro e seus filhos pelo controle do partido e contra o atual presidente da legenda - , e que espera que eles possam "resolver logo isso", pois "o país vive uma crise muito séria".

"Acho que está faltando maturidade política para algumas pessoas de entenderam que o momento não é de estar brigando. O país vive uma crise muito séria, tem tanta coisa importante para ser aprovada no Congresso, é feio o que está acontecendo, é muito feio isso. Essa confusão é deles (PSL), espero que eles possam superar, administrar e resolver, pois o país não pode e não suportar estar vivendo no meio dessa crise", criticou.

