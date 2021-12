'Não há hipótese do aumento ser acima de R$ 4,20', diz prefeito sobre tarifa de ônibus

O reajuste da tarifa do transporte urbano de Salvador não deve passar de R$ 4,20. A informação foi divulgada pelo prefeito ACM Neto (DEM), neste sábado, 15, durante a realização do Fuzuê, no Circuito Tapajós, no trecho entre o Clube Espanhol e o Farol da Barra.

“Já bati o martelo com minha equipe: não há hipótese do aumento ser acima de R$ 4,20. Os empresários querem acima deste valor, mas não vamos aceitar”, declarou Neto. Ainda segundo ele, se for mesmo confirmado o aumento da passagem de ônibus, o anúncio deve ser feito logo depois do Carnaval.

Carnaval

O prefeito ACM Neto declarou oficialmente aberta a temporada de 10 dias de folia do Carnaval de Salvador. “A expectativa é a de que a gente faça o maior Carnaval de todos os tempos. São sete circuitos, 10 bairros envolvidos na festa e quase 900 mil turistas. O pré-Carnaval já é um indicativo do que vem por aí”, anima-se.

