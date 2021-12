"Não existe chance de que eu seja preso", diz Bolsonaro a evangélicos em Goiás

Durante discurso para lideranças evangélicas em Goiás, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou na manhã deste sábado, 28, que "não existe" chance de ser preso por causa das acusações apuradas pela CPI da Covid no Senado.

"Digo uma coisa aos senhores. Tenho três alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Pode ter certeza: a primeira alternativa, preso, não existe. Nem um homem aqui na Terra vai me amedrontar. Tenho a consciência de que estou fazendo a coisa certa. Não devo nada a ninguém. E ninguém deve nada a mim também", disse Bolsonaro, sendo aplaudido pelo público.

Bolsonaro participou do 1° Encontro Fraternal de Líderes Evangélicos da Conemad-GO (Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira) em Goiânia. Aos pastores, pediu engajamento nos atos a seu favor em 7 de setembro, fez ataques à urna eletrônica e afirmou que não aceitará punições por conta de sua atuação em relação à pandemia de covid-19.

O presidente, que fez diversas referências à CPI da Covid, procurou demonstrar tranquilidade em relação às investigações no Senado. A CPI da Covid acusa o governo de deliberadamente tentar propagar a doença entre a população para gerar a chamada "imunidade de rebanho", o que aumentou o número de mortes no país.

"Nas palavras de alguns poucos vou ser enquadrado em charlatanismo e curandeirismo por causa da hidroxicloroquina", desafiou. O medicamento não tem eficácia contra a covid-19.

Possibilidade de prisão

Bolsonaro voltou a repetir a tese de que as urnas eletrônicas são passíveis de fraude —embora ele próprio tenha dito à Justiça que não tem provas disso. Segundo ele, as alegações de que estaria tentando dar um autogolpe não fazem sentido.

"Comprovei a fraude do TSE [Tribunal Superior Eleitoral] com documentos do próprio TSE. Por que não querem mais transparência? Alguns me acusam de querer dar um golpe. Eu já sou presidente, por que vou querer dar um golpe?", argumentou.

Apesar das alegações de Bolsonaro, nunca houve registro de fraude eleitoral no Brasil desde que a urna eletrônica passou a ser usada. Uma fraude no voto eletrônico é improvável porque dependeria de uma combinação de violações de segurança que dificilmente aconteceria. E o resultado das eleições pode, sim, passar por auditoria. Bolsonaro também voltou a defender o uso da hidroxicloroquina como remédio para o tratamento da covid-19, dizendo que a droga o curou "no dia seguinte" ao início do tratamento quando ele teve a doença. Contudo, não há qualquer substância que tenha eficácia comprovada para prevenção ou tratamento precoce da covid-19.

Estudos sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina já confirmaram que tais medicamentos não reduzem a mortalidade, as internações ou mesmo a infecção pela covid-19. Os estudos apontam ainda que a hidroxicloroquina "provavelmente aumenta o risco de efeitos adversos".

