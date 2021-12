Não é o momento para reajuste no Judiciário, afirma Jair Bolsonaro

Ao sair de um café da manhã no Comando da Aeronáutica, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que "obviamente não é o momento" de se aprovar no Congresso um aumento do salário dos servidores do Judiciário, já que o País enfrenta um grande déficit orçamentário.

"Vejo com preocupação essa iniciativa", disse o presidente eleito ao ser perguntado sobre a possibilidade de o reajuste ser colocado em votação. "Estamos em uma fase que, ou todo mundo tem ou ninguém tem. E o Judiciário é o mais bem aquinhoado", comentou Bolsonaro, ao dizer que o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), não lhe falou da possibilidade de o reajuste ser colocado em pauta agora.

>> Ao lado de Dias Toffoli, Bolsonaro pede união entre Poderes para governar

Bolsonaro disse ainda que ia conversar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, sobre a questão. "Estamos no mesmo barco. Não existem três Poderes. É um poder só e o que está em jogo é o futuro do Brasil. Estamos em uma profunda crise ética, moral e econômica e a responsabilidade tem de ser dividida por todos. Não vai ser uma pessoa que vai salvar o Brasil e, nesse conjunto, estão todos os integrantes dos Três Poderes", reforçou Bolsonaro. "Estamos encerrando um ano com déficit, vamos entrar em outro ano com déficit", acrescentou.

"Todos têm de colaborar para que o Brasil saia dessa crise. E o Poder judiciário, no meu entender, em um gesto de grandeza, com toda certeza, não fará tanta pressão assim com aumento de despesas", finalizou.

