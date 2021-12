"Não é hora de começar uma nova campanha política", diz Neto sobre viagem por cidades baianas

O agora ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), afirmou nesta sexta-feira, 1º, durante solenidade de posse do agora prefeito Bruno Reis (DEM) na Câmara Municipal de Salvador, que viajará pelo interior do estado de olho em 2022, mas fez ressalvas.

"A partir de agora meu foco é colaborar com a organização do partido em todo o Brasil, o projeto para 2022, e, é claro, a minha dedicação à Bahia, todo meu envolvimento com questões do estado, interior, e vamos aguardar 2022 chegar, sem atropelar nada. [...] Não é hora de começar uma nova campanha política", disse em entrevista a jornalistas.

Desafios do mandato de Bruno Reis

Neto avaliou que o maior desafio de Bruno à frente da prefeitura será o combate à pandemia. “Ele (Bruno Reis) vai ter que fazer um esforço muito grande para atender a demanda e a pressão da pandemia na saúde pública, e o impacto em outras áreas, como a educação.”, disse Neto. “O grande desafio agora é enfrentar a pandemia e todos os múltiplos efeitos que ela vai provocar nos primeiros meses de 2021 até que a gente tenha uma vacina que proteja toda a população”, emendou.

O democrata também avaliou que o transporte público será um problema a ser enfrentado por Bruno durante a gestão. “O transporte público é um problema seríssimo, eu venho dizendo isso, e o prefeito eleito vai ter que enfrentar esse problema", avaliou.

