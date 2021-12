"Não é dando o troco que vamos construir democracia", afirma Rui sobre Bolsonaro

O governador Rui Costa (PT) disse nesta segunda, 20, em almoço com jornalistas, que não vai puxar a fila do impeachment do presidente Jair Bolsonaro (PSL-RJ). "Não acho que é dando o troco que vamos construir democracia", afirmou o governador, referindo-se ao que seria um revide ao processo que tirou a presidente Dilma Roussef (PT) do cargo em agosto de 2016.

Apesar disto, Rui Costa fez críticas ao projeto de reforma da previdência, especialmente no que chamou de “itens intransponíveis”: aqueles que afetam os mais pobres, os trabalhadores rurais e as pessoas com deficiência. Além disto, afirmou que não concorda com a adoção de um modelo de previdência que inclua o sistema de capitalização defendido pelo ministro da Economia Paulo Guedes.

O governador mostrou-se ainda preocupado com o cenário de incertezas econômicas gerado pelos sinais de enfraquecimento do governo federal. E disse não acreditar no “poder milagroso da reforma da previdência”, nem num governo de agenda única.

De volta de uma missão internacional, com passagens pelos Estados Unidos e a China que renderam acordos que vão atrair mais de US$ 7,4 bilhões em investimentos para a Bahia, Rui disse estar ansioso pela volta da credibilidade do país, que sempre teve uma tradição diplomática de mediador de conflitos. “Volto com boas notícias para a Bahia, vários investimentos anunciados. Vamos trabalhar para acelerar o início desses projetos, para que a gente possa gerar empregos e dar vida digna às pessoas”, disse o governador.

Entre os projetos, estão um complexo com indústria siderúrgica, fábrica de cimento e geração de energia, além de uma fábrica nova de ácido sulfúrico no Polo Petroquimico de Camaçari e a ampliação de investimentos em energia solar e eólica.

