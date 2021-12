"Não creio que haja possibilidade" diz Moro sobre temor de golpe

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro afirmou em uma live do Valor Econômico, que não vê possibilidade de um golpe no Brasil. Ele ainda pontuou que a questão não deveria estar em pauta e que as pessoas discutem temas na Guerra Fria e não do século 21.

De acordo com ele, o presidente da República Jair Bolsonaro (Sem Partido) deveria se policiar mais para não dar declarações autoritárias. “As pessoas ficam com medo, elas têm que se concentrar no combate à pandemia e na recuperação da economia e têm que ficar se preocupando com golpe", disse.

Setores do Congresso e Supremo Tribunal Federal (STF) alimentam um medo de uma possível ruptura institucional, devido as manifestação antidemocráticas que pedem pelo fechamento do STF e intervenção militar. De acordo com informações de bastidores, grupos do exército militar negam a possibilidade e temem que a imagem fique "manchada" devido as discussões em pauta.

Em declarações recentes, o vice-presidente Hamilton Mourão pontuou que em manifestações antidemocráticas não houve nenhuma presença de comandos de algum general em apoio.

