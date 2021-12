“Não acho que está na hora de falar de nenhum movimento político”, afirma Bellintani

Sempre lembrado como um nome para compor a chapa na vice, ao lado do ex-prefeito ACM Neto, do DEM, o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Bellintani, disse nessa entrevista exclusiva ao A TARDE que ainda não está “na hora de falar de nenhum movimento político”. De acordo com ele, é muito bom ver um presidente de um clube de futebol especulado para a gestão pública, para a política, mas que agora sua prioridade será avançar na gestão do clube de futebol. Um dos responsáveis pelo movimento que cria a Liga Brasileira de Clubes, Bellintani diz ainda que ele e outros dirigentes de times do país estão “insatisfeitos” com a forma como “o campeonato brasileiro é organizado” e que “precisamos melhorar a organização do campeonato e atrair mais receitas“. Confira:

Bellintani, você é elogiado e criticado como presidente do Bahia. Que avaliação você faz do time hoje?

Olha, mais do que fazer avaliação do time, a gente tem que fazer avaliação do clube. O time faz parte do clube. Acho que primeiro falar do clube. O Bahia vem desde 2013 num processo de mudança muito grande e eu estou dando a minha colaboração por essa mudança. O clube hoje é um clube muito mais organizado, maior, mais estruturado, com um centro de treinamento inaugurado recentemente, um dos mais modernos do Brasil. O clube vem se consolidando na série A do futebol brasileiro, vem conseguido disputar competições nacionais com um nível de qualidade muito bom, mas tem muito que avançar. Tudo estava praticamente destruído alguns anos atrás e está num processo de reconstrução e eu me orgulho muito de fazer parte desse processo que é gradativo e tem que ser com os pés no chão mesmo. No futebol, se você quiser resultados grandes rápido demais você termina construindo algo que é frágil, que é sem solidez. E é isso que a gente não quer. O que a gente quer é fazer um processo sólido e, portanto, deve ser um processo longo de reconstrução no clube. Eu me orgulho muito de estar fazendo parte disso junto com várias outras pessoas que também compõem esse projeto.

Já que a gente está falando também da parte estrutural, como está o processo de venda do antigo centro de treinamento, o Fazendão?

O processo vai agora ao conselho deliberativo para aprovação no começo de julho para análise e eventual aprovação e depois para a assembleia geral. É um dos movimentos importantes que a gente faz para alocar o dinheiro, se for assim aprovado, alocar o recurso no pagamento de dívidas. É conhecido por todos que o Bahia tem mais de R$200 milhões de dívida acumulada, antes da intervenção, de dívidas que foram feitas de forma irresponsável, e por um tempo em que o Bahia era gerido sem nenhum profissionalismo, e hoje, infelizmente, nós temos que vender o patrimônio do clube para pagar dívidas, especialmente as dívidas trabalhistas. Mas, por outro lado, o Bahia conseguiu construir o novo centro de treinamento sem precisar vender o anterior. Ou seja, conseguiu ter estrutura financeira para acumular patrimônio sem se desfazer do patrimônio anterior e isso é modernidade, isso é uma gestão eficiente e que quer um clube melhor.

Existe hoje a necessidade de profissionalizar a gestão dos clubes?

Existe sim. O futebol é uma expressão da sociedade brasileira em vários aspectos. Inclusive na forma de gestão. O Brasil se acostumou por muito tempo a criar feudos de poder, seja no futebol, seja na gestão pública, na política como um todo. E o futebol é o espelho disso tudo. Então os clubes brasileiros passaram, e muitos ainda passam, por estruturas de gestão, de poder que são reflexos de uma sociedade feudal mesmo e concentrada em bolhas e personagens que querem esse poder exclusivamente para se perpetuar e para benefício próprio. O Bahia conseguiu ser um marco de transformação dessa forma de poder. Hoje é um clube aberto, democrático, que elege seus presidentes de forma direta e seus conselheiros também de forma direta. É um clube auditado, um clube que passa por todos os rigores de transparência e de gestão moderna. Ou seja, o Bahia vai na contramão e quer construir uma sociedade, inclusive, um futebol, muito mais democrática, mais ampliada no sentido das relações de poder.

Como você viu a denúncia de assédio contra o presidente da CBF, Rogério Caboclo?

Olha, não vou me manifestar especificamente sobre a denúncia, porque acho que isso está em investigação e está sendo apurado, mas eu entendo que a CBF como um todo precisa passar por um processo de mudança muito grande. Eu acho que precisa entender que o mundo de hoje não permite mais a forma de se relacionar com o poder como vem se relacionando nos últimos anos. Eu entendo que talvez esteja aí, diante de fatos que são lamentáveis, esteja aí uma oportunidade de, se alguém quiser fazer uma mudança séria, possa fazer a partir de, infelizmente, fatos muito lamentáveis.

A criação da nova Liga Brasileira de Clubes pode criar um conflito entre os times e a CBF?

Eu diria que pode criar um novo ciclo de relacionamentos. Se vai ter conflito ou não, vai depender muito mais da CBF do que propriamente dos clubes. Os clubes já se manifestaram várias vezes no sentido que a formação de uma liga de futebol prejudicaria o campeonato brasileiro. Não significa um rompimento com a CBF, mas significa uma evolução em termos de organização do campeonato. Nós estamos insatisfeitos com como o campeonato brasileiro é organizado e a gente quer seguir o exemplo de vários países do mundo que formaram suas ligas e modernizaram a gestão das competições. Os clubes se reuniram e decidiram isso. Em princípio, não haverá conflito. Os clubes não querem conflito e entendem que isso pode ser feito de forma harmoniosa e moderna. Mas a gente ainda está esperando que esse entendimento também seja por parte da CBF para que a gente consiga ter um avanço no futebol brasileiro equilibrado, moderno, e um futebol mais aberto, mais democrático, mais acessível, e também um futebol brasileiro com mais dinheiro e mais investimentos.

Qual a sua visão e qual a sua avaliação sobre essa nova liga? O que deverá ser colocado como prioridade?

Olha, tem duas grandes prioridades. Primeiro, organizar melhor o campeonato. O campeonato brasileiro tem um calendário confuso, com sobreposições de datas, rodadas desconexas, muitas competições ao mesmo tempo. Enfim. Um clube no Brasil chega a fazer 80 partidas em um ano, e os clubes europeus fazem 40, 50 partidas no máximo. Então é preciso melhorar a organização do campeonato. A segunda coisa, que é também desdobramento disso, é aumentar a capacidade econômica dos clubes, fazendo com que um campeonato melhor organizado seja um campeonato também que atraia mais investimentos, seja melhor vendido, atraia mais investidores e marcas. Enfim, são esses dois grandes objetivos: precisamos melhorar a organização e atrair mais receitas. Isso tudo com o objetivo final de beneficiar a quem se destina o futebol brasileiro, que é o torcedor.

Há quem diga que a criação dessa nova liga pode ser considerada uma reedição da Copa União. Tem algum fundamento?

Tem fundamento no sentido de que é uma organização dos clubes, é uma iniciativa dos próprios clubes, mas para por aí. O sentido, o propósito, o clima são completamente diferentes. Eu diria que hoje a gente deve comparar esse movimento de formação da liga do futebol brasileiro muito mais com a formação das ligas que aconteceram em vários outros países do mundo do que propriamente com a tentativa frustrada de fazer uma liga brasileira que foi a Copa União na década de 80. Isso já faz mais de 30 anos, eu acho que o futebol brasileiro está maduro o suficiente para ter aprendido com esse movimento de 30 anos atrás, mas também principalmente para aprender com o que foi feito em países como Inglaterra, na Premier League, como a Espanha, na La Liga, e a Bundesliga da Alemanha. Eu acho que são três exemplos que a gente tem olhado muito para se referir, e não o exemplo mal sucedido do futebol brasileiro.

Antes de entrar para a gestão do Bahia, você atuava na vida pública como político. Volta e meia seu nome é lembrado pelo ambiente da política. Alimenta o desejo de voltar à política?

Eu me identificava muito mais com o termo gestor público do que propriamente com o termo político. E nada contra os políticos, eu acho que a política é uma coisa que é necessária e positiva para o país. Mas eu nunca cheguei a disputar uma eleição e não tive uma vivência político-eleitoral. Mas fazer política e fazer gestão pública sempre fizeram parte da minha vida, da minha história, com o movimento estudantil que foi desde o grêmio da escola, diretório acadêmico da faculdade, mesmo como empresário, que montei minha primeira empresa aos 20 anos, sempre fui um empresário muito atuante e preocupado com a vida pública do meu país. Quando eu pude dar por 5 anos a minha contribuição como gestor público eu também vivi a política e fiz a política. Eu gosto muito de colaborar e intervir nos movimentos da minha cidade, meu estado, meu país, e entendo que foi um momento muito benéfico na minha vida e que pude fazer também minha colaboração à sociedade. Mas nesse momento agora minha concentração é absoluta no Esporte Clube Bahia. Eu estou num ano de muita dificuldade, de reconstrução financeira do clube por conta da pandemia, e desafios esportivos também muito grandes. Estou focado nisso agora.

Uma das especulações dão conta que você pode disputar na vaga de vice na chapa do ex-prefeito ACM Neto. Existem conversas já para 2022?

Eu acho muito bom que um presidente de um clube de futebol seja especulado na gestão pública. É bom isso. Eu acho que mostra que o trabalho está sendo reconhecido, é bem feito, por mais que tenha crítica, futebol é muito difícil de você ter unanimidade, varia muito conforme a posição do time na tabela, a avaliação do seu trabalho varia muito conforme a posição do time. Mas eu acho que o trabalho que não só eu, mas o grupo que a gente tem junto no Bahia vem fazendo termina projetando para outros desafios. Então eu me orgulho muito de ser lembrado, eu tenho uma relação pessoal com ACM Neto, estive por 5 anos como secretário dele, criamos uma relação de amizade, hoje temos uma relação que é muito boa, muito positiva, mas eu não acho que está na hora de falar de nenhum movimento político, porque, como eu falei, o meu foco agora está no Bahia e já é um ano muito difícil que eu tenho muitas atribuições, não está dando tempo nem de respirar outra coisa.

Você estaria ajudando na formação do plano de governo de ACM Neto para 2022. Como será sua participação na área da educação, área que você atuou muito fortemente na gestão municipal?

Sim, participei. Foi muito bom, fiquei muito orgulhoso e agradecido a Neto por me chamar para opinar um pouco no que ele pensa, de discussão. Não foi propriamente uma reunião de plano de governo, mas o que ele pensa sobre a gestão da educação no estado da Bahia, como ele vê a educação. Me chamou para opinar sobre isso, eu tenho minha opinião muito formada, gosto muito da área de educação, foi o que eu estudei no meu mestrado, meu doutorado, fui secretário de educação por 2 anos. Tenho uma visão muito clara do que eu penso sobre o processo de educação pública no Brasil, na Bahia, em Salvador. Tenho essa experiência e eu gostei muito. Foi uma reunião bem interessante que Neto me chamou para opinar um pouco sobre essa visão da educação e o futuro da educação no estado. Foi bem legal. Eu relembrei um pouco os meus tempos de secretário.

Que avaliação você faz do atual governo do estado? Há um cansaço do PT na Bahia?

Eu não gosto dessa expressão “cansaço do PT na Bahia”. Eu acho que é uma expressão superficial, eu acho que ela não é nem crítica na medida certa e nem traz o valor que também deve ser trazido. Eu acho que essa expressão é muito genérica. Eu acho que todo governo quando passa muito tempo tem trabalhos sólidos que são implementados e dá tempo de se consolidar mesmo, um trabalho sério. E, por outro, lado coisas que não são feitas e que as pessoas começam a sentir falta. Eu acho que isso é natural num governo que se alonga por quatro mandatos aí na mesma corrente política. Mas a expressão “cansaço do PT” eu a acho superficial e, digamos assim, generalista demais para caracterizar um movimento político, uma gestão de um estado.

Como você avalia o Governo Bolsonaro e que avaliação você faz para o cenário de 2022 que se avizinha?

Eu não tenho habilidade política para fazer avaliação de 2022. Eu acho que o Governo Bolsonaro, se você prestar atenção no que ele disse durante a campanha, ele talvez esteja seguindo de forma muito parecida com o que disse que ia fazer.

Você a credita que uma aliança de ACM Neto com Bolsonaro já no primeiro turno causaria prejuízos para o ex-prefeito na Bahia?

Eu não sou talvez a pessoa mais certa para fazer esse tipo de análise de tendência política ou de quem tem a perder e quem tem a ganhar se aliando com A, com B ou com C. O que eu sei é que eu participei da gestão de ACM Neto por 5 anos e encontro ali as práticas e a forma de pensar da gestão, ela foi bem diferente do que eu vejo hoje no Governo Federal. A gestão pública que eu vivi por 5 anos é uma gestão com o viés muito diferente das tendências que o Governo Federal vem apresentando nesse momento e desde que começou, na verdade. Então eu não sei, eu não vou falar por ACM Neto, por ninguém, das escolhas que cada um faz, mas eu vi estilos e tendências de visão de política e de mundo bastante diferentes comparando com o que eu vi na gestão de ACM Neto, o que eu vivi por 5 anos, com o Governo Federal.

Falando em tendências, na última campanha para prefeito o seu nome foi muito cogitado para ser candidato pelo PT e com o apoio do governo do estado. Em que lado você se colocaria hoje na política? Mais ligado ao PT, namorando mais com o DEM?

Hoje eu me encaixo na política do Esporte Clube Bahia. Eu já tenho muita política para fazer dentro do clube. Mas quem me conhece sabe que eu sou, não escondo isso, nunca escondi meu viés político, minha formação política, eu sou um cara humanista, tenho uma formação humanista, tenho isso como grande berço na minha vida, e isso trago para a política também. Então eu sempre estarei do lado que for prioritariamente seguir um processo de transformação social que o país começou desde a Constituição de 1988 e foi aprofundado no Governo Lula, foi ampliado no Governo Lula, foi seguido depois no Governo Dilma, teve valores também que trouxeram do Governo de Fernando Henrique Cardoso, que eu também acho que em vários aspectos teve avanços para o país. A visão que eu tenho é de um país mais humanista, mais sensível, mais estruturado socialmente, que consiga trazer evoluções que sejam melhores para nossa cidade, nosso estado, nosso país. Eu estarei sempre desse lado. Do lado da democracia, do lado de um país mais livre, mais aberto, mais progressista. Esse é meu viés político. Eu hoje estou concentrado de forma absoluta no Esporte Clube Bahia e deixo a gestão da política profissional, no bom sentido, para quem está envolvido nela. Hoje não é meu foco.

O voto é secreto, mas há uma clara polarização entre Bolsonaro e o PT desde a última eleição. Em quem você votou em 2018, Bellintani?

Sua pergunta é direta e minha resposta é direta. Na eleição em 2018 eu votei em Ciro Gomes no primeiro turno e em Fernando Haddad no segundo turno.

