Na pior fase da pandemia, templos religiosos só deixaram de funcionar na Bahia por uma semana

Apesar do debate no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a permissão para missas e cultos presenciais em meio ao pior momento da pandemia do novo coronavírus, na Bahia o funcionamento de templos religiosos já está autorizado, desde que "respeitados os protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o distanciamento social adequado e o uso de máscaras, bem como capacidade máxima de lotação de 30%", conforme decreto estadual do último dia 28 de fevereiro.

Entre os dias 22 e 28 de fevereiro, o governo do Estado chegou a suspender eventos religiosos. Aglomerações são apontadas por infectologistas como ambientes propícios à transmissão do coronavírus.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, marcou para a quarta-feira, 7, o julgamento sobre a possibilidade de realizar cultos religiosos durante a pandemia. O assunto será debatido pelo plenário da Corte, após entendimentos diferentes dos ministros Kassio Nunes Marques e Gilmar Mendes.

No último sábado, 3, véspera da Páscoa, foi publicada decisão do ministro Nunes Marques autorizando a realização de cultos religiosos em todo o país. Ao conceder a liminar, Nunes Marques atendeu a pedido da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos (Anajure).

Para o ministro afirma que Estados e municípios não podem editar normas que proíbam completamente celebrações religiosas presenciais. "Ao tratar o serviço religioso como não-essencial, Estados e municípios podem, por via indireta, eliminar os cultos religiosos, suprimindo aspecto absolutamente essencial da religião, que é a realização de reuniões entre os fiéis para a celebração de seus ritos e crenças", defendeu Nunes Marques.

Na decisão, o ministro estabeleceu que a lotação dos templos deve ser limitada a 25% da capacidade, além de ser obrigatório o uso de máscaras, afastamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas, medição de temperatura na entrada, álcool em gel no local e ambiente arejado com portas e janelas abertas.

Já nesta segunda-feira, 5, o ministro Gilmar Mendes negou um pedido do PSD para derrubar o decreto do governo de São Paulo que proíbe celebrações religiosas no estado devido à elevação expressiva de casos e mortes pela Covid-19. "“A restrição temporária de frequentar eventos religiosos públicos traduz ou promove, dissimuladamente, alguma religião? A interdição de templos e edifícios equiparados acarreta coercitiva conversão dos indivíduos para esta ou aquela visão religiosa? Certamente que não”, destacou Gilmar. Com o impasse, o tema será julgado pelo plenário do Supremo.

Deputados de oposição ao governo Bolsonaro demonstraram expectativa com o julgamento pelo plenário da Corte, que já se manifestou anteriormente pela competência de estados e municípios em relação a medidas de combate à pandemia. "Espera-se que o pleno do Supremo reverta a sentença absurda que liberou aglomerações em igrejas no auge da pandemia", escreveu no Twitter o deputado Orlando Silva (PCdoB), vice-líder da oposição na Câmara Federal. "Promover aglomeração em templos e igrejas é pouco amor ao próximo e contraria o 'Não Matarás'", publicou o deputado Ivan Valente (PSOL).

Também houve elogios de deputados de base evangélica à decisão de Nunes Marques. Aliado do governo Rui, o deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) afirma, em vídeo que circula em aplicativos de mensagem, que "a Igreja do Senhor não é prostíbulo nem cabaré" e sim "casa de oração, de milagres e de cura". "E respeitamos os protocolos sanitários, a ciência e a medicina. Na Bahia, o governador já liberou até 30% de limite dos fieis. O inferno da esquerda, da direita e do centro não prevalecerá contra a porta da igreja", diz o parlamentar.

Vice-líder da minoria na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado Jurailton Santos (Republicanos) classifica a decisão de Nunes Marques como "muito positiva" por reconhecer templos religiosos como atividades essenciais. "Às vezes o pastor pode não ter o culto, mas tendo a igreja aberta tem a esperança de que um aflito vai entrar e achar uma palavra de vida. [...] Os índices de depressão, insônia, destruição dos casamentos, estresse e ansiedade estão altíssimos.", diz Jurailton, autor de projeto aprovado na Alba que declara as atividades religiosas como essenciais. Aprovado no final de março, o projeto ainda aguarda sanção ou veto do governador. Outros deputados estaduais, como Samuel Júnior (PDT) e Talita Oliveira (PSL), também apresentaram propostas com o mesmo teor.

Em março do ano passado, ainda no começo da pandemia, o governo e a prefeitura de Salvador chegaram a limitar a 50 pessoas o público para eventos e reuniões religiosas. Em julho, ao anunciar a primeira fase da reabertura, a gestão municipal determinou que a ocupação seria de até 50 pessoas por culto ou 20% da capacidade máxima do salão de celebração, obedecido o número que fosse maior. Em outubro, esse limite foi ampliado para 200 pessoas por culto ou 30% da capacidade do espaço - novamente o que fosse maior.

