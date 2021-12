Na ONU, Temer diz que deixará Presidência 'com a tranquilidade do dever cumprido'

O presidente Michel Temer mencionou as eleições 2018 no Brasil em discurso de abertura da 73.ª Assembleia Geral das Nações Unidas na manhã desta terça-feira, 25, em Nova York. Ao falar sobre a sucessão presidencial, disse que fará a transição com "a tranquilidade do dever cumprido". "O País que entregarei a quem o povo brasileiro venha a eleger é melhor do que aquele que recebi. Muito ainda resta por fazer, mas voltamos a ter rumo", disse o presidente brasileiro.

"Hoje, no Brasil, podemos olhar para trás e verificar o quanto fizemos em pouco tempo de governo. Dissemos não ao populismo e vencemos a pior recessão de nossa história", afirmou. "Devolvemos o Brasil ao trilho do desenvolvimento", disse o presidente, destacando que a democracia brasileira é "vibrante" e "lastreada em instituições sólidas".

Seguindo uma tradição, o Brasil abre as sessões do encontro desde 1949, quando o responsável pelo discurso foi o diplomata Oswaldo Aranha. O presidente americano Donald Trump discursou depois de Temer.

