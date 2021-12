"Na minha gestão não tem problema", afirma Geddel

Ministro da Integração Nacional entre 2007 e 2010, o peemedebista Geddel Vieira Lima disse que, durante o seu período à frente da pasta, não houve qualquer desvio de dinheiro relacionado às obras de transposição do Rio São Francisco.

"Não tem qualquer possibilidade de ter problema na minha gestão", afirmou Geddel, atual presidente do PDMB na Bahia.

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 11, a operação Vidas Secas, que apura as suspeitas de desvio de R$ 200 milhões em dois lotes da transposição do Rio São Francisco.

Bate-boca

Geddel bateu boca no Twitter com o ator José de Abreu, conhecido por defender publicamente o PT. O ator retuitou uma postagem do blog Conversa Afiada, do jornalista Paulo Henrique Amorim.

No texto, intitulado "PF vai pra cima do Geddel, o do impítim?", Paulo Henrique Amorim chama Geddel de "moralista sem moral". Ao retuitar o link para o blog, Abreu escreveu: "E aí, Geddel? Vai para a cadeia!".

O peemedebista respondeu: "Só se for para visitar sua mãe". Geddel também prometeu processar Paulo Henrique Amorim.

