Na BA, Dilma evita 'pedaladas' e fala em 'agenda de futuro'

Sem mencionar uma palavra relacionada às "pedaladas fiscais" nas contas do governo, apontadas pelo Tribunal de Contas da União e tampouco a prisão de executivos da Odebrecht e Andrade Gutierrez, na nova etapa da Operação Lava Jato, a presidente Dilma Rousseff passou uma mensagem de otimismo ao discursar na tarde desta sexta-feira, 19, na nova fábrica da multinacional Basf, no Pólo Petroquímico de Camaçari, região Metropolitana de Salvador.

Acompanhada do ministro da Fazenda Joaquim Levy, do governador Rui Costa e do ministro da Defesa Jaques Wagner, ela elogiou a iniciativa da empresa alemã que investiu 500 milhões de euros na nova unidade (equivalente a R$ 2 bilhões) assinalando que o empreendimento Basf "se integra plenamente na agenda de futuro desse país".

Essa agenda, explicou, se traduz em uma série de ações que o Governo Federal adotou e vai adotar , segundo ela, para estimular o crescimento. Além do pacote de concessão de portos, rodovias e aeroportos, Dilma citou o Plano Agropecuário lançado no ano passado com um volume de recursos 20% maior que o anterior, disse que na segunda, 22, estará divulgando o Plano Safra da Agricultura familiar, também com aumento de 20% nos recursos.

"Outro plano importante que será lançado nos próximos dias é o Plano Nacional de Exportação, construído em consulta com o setor produtivo e vai ajudar a melhorar ainda mais, dar um arranco nas nossas exportações", discursou citando ainda a nova etapa do Minha Casa Minha Minha Vida. "Com o Minha Casa 1 e 2 temos 3,750 milhões de casas construídas. Vamos lançar no segundo semestre, no 'inicinho' de agosto, o Minha Casa Minha Vida 3. Vamos agregar mais 3 milhões de moradias até 2018", afirmou Dilma.

Toda essa "agenda de futuro" passa, contudo, pelos ajustes fiscais que Dilma disse ter pressa para ser aprovado no Congresso Nacional. "Ajustes que tem que ter um prazo, o mais rápido possível para ocorrer. E ai eu digo para vocês que todo o empenho do Governo Federal é que nós consigamos aprovar nesse mês de junho - com a grande parceria com os deputados federais e senadores- os três projetos que nós enviamos para o Congresso. Dois já aprovados e um ainda em aprovação".

Para a plateia de executivos da Basf e outras empresas do pólo petroquímico baiano, ela detalhou. "Esses ajustes são para quê? Para equilibrar as contas públicas. E quanto mais rápido eles ocorrerem, melhor. Porque nós não queremos que nada interrompa o processo de desenvolvimento do País. Nenhum ajuste tem um fim em si mesmo. Ele é feito para fornecer os elementos para que a gente possa expandir e voltar a crescer aceleradamente, fortalecendo todas as bases de crescimento do Brasil, corrigindo o que tem que ser corrigido, mudando o que tem ser mudado. E sobretudo, simultaneamente olhando para o crescimento econômico. Por isso acredito que aprovar os ajustes é também um estímulo para tudo que nós estamos fazemos - já fizemos - e que estaremos fazendo nas próximas semanas quando se trata de ampliar investimentos".

Dilma e Joaquim Levy deixaram a fábrica da Basf logo após a solenidade de inauguração sem dar entrevistas.

O governador Rui Costa elogiou os trabalhadores da Basf. Disse que um dos argumentos que usa para convencer os empresários a investir na Bahia (além dos incentivos fiscais) é "a força e a capacidade da mão de obra baiana". Lembrou que no estado, o povo é ávido por uma oportunidade e quando a tem, aproveita.

