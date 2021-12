Na Alba, Rui reafirma educação como prioridade de governo

O governador Rui Costa participou nesta segunda-feira, 4, da abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Durante a sessão solene, Rui Costa realizou a leitura da mensagem anual, em que tratou da importância de manter a sintonia com a Casa, relembrou conquistas e listou os principais desafios para os próximos quatro anos.

O governador afirmou que "a correria continua. O caminho é olho no olho, verdade e seriedade. É não olhar em qual município estamos atuando e ter como maior preocupação o que realmente importa: governar para cuidar de gente".

O chefe do executivo também fez questão de retificar durante o seu discurso que tem a educação como grande prioridade do quadriênio. "Nosso foco será a aprendizagem e usaremos a nossa estrutura educacional para capacitar professores, diretores e coordenadores pedagógicos, mobilizar a comunidade e envolver as famílias para potencializar o ato de aprender".

Rui ainda destacou que "educação não é tarefa apenas dos gestores públicos. É algo que se constrói pela sociedade e pelas famílias. Portanto, faremos uma grande mobilização para colher, ao longo dos quatro anos, uma melhoria substancial nos indicadores educacionais na Bahia".

“A fim de continuar melhorando a infraestrutura escolar, serão construídas 60 unidades escolares e entregues 600 quadras cobertas até 2022" e que "uma estrutura física melhor possibilita que os estudantes tenham melhor desempenho", ressaltou Rui Costa.

Equilíbrio fiscal

Outro ponto destacado pelo governador foi o esforço para manter o equilíbrio fiscal das contas estaduais, assim como os novos ajustes na máquina pública para garantir que o Estado permaneça funcionando plenamente e com mais eficiência.

Na ocasião, o governador parabenizou o deputado Nelson Leal, escolhido para presidir a Alba, e os demais deputados e deputadas estaduais eleitos e reeleitos.

Ele também fez uma saudação especial à bancada feminina, que “se ampliou nessa legislatura, mostrando que a mulher vem ocupando os espaços que lhe são devidos em todas as instâncias da vida social”.

Também participaram do evento o vice-governador João Leão, todo o secretariado estadual e diversas autoridades.

