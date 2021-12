Na 1ª visita oficial, Neto anuncia escola no Subúrbio

Em sua primeira agenda de rua após tomar posse, o prefeito de Salvador, ACM Neto, visitou na manhã desta quinta-feira, 3, o bairro de Periperi, na localidade de Nova Constituinte, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O prefeito conversou com moradores e líderes comunitários e anunciou a construção de uma escola, além de melhorias no posto de saúde, na limpeza e ações emergenciais na área de infraestrutura urbana na localidade.

Neto chegou acompanhado da vice-prefeita, Célia Sacramento, do presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Câmara, e de alguns secretários, entre eles o de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia; de Ordem Pública, Rosemma Maluf; de Educação, João Carlos Bacelar; e de de Promoção Social e Combate à Pobreza, Maurício Trindade. O prefeito cobrou dos secretários intervenções de curto, médio e longo prazo.

Em entrevista, Neto disse que a escolha do Subúrbio Ferroviário foi "simbólica" e salientou que sua administração vai ser voltada para as áreas mais carentes da cidade. O prefeito anunciou a construção de uma escola em um terreno onde atualmente é um matagal, na Rua do Congo. A escola, que terá capacidade para 720 alunos, vai custar R$3 milhões. Também foi anunciado a construção de uma creche no bairro.

Uma das queixas da população ao prefeito foi sobre a falta de médico na Unidade de Saúde da Família de Nova Constituinte. O secretário da Saúde, José Antônio Rodrigues, afirmou que a unidade está sem profissionais há cerca de 40 dias porque a médica que trabalhava no posto passou em um concurso público. No entanto, garantiu que nos próximos 60 dias a ideia é dar prioridade para convocação de médicos para assegurar a cobertura na região. O secretário afirmou, ainda, que o quadro de agentes comunitários de saúde e de odontologia estão completos.

ACM Neto também anunciou, ao lado do secretário de Infraestrutura e Defesa Civil, Paulo Fontana, intervenções emergenciais através de obras de drenagem que vão prever e coibir alagamentos em localidades de Nova Constituinte no período das chuvas.

