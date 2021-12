Mutirão desafoga Judiciário baiano, diz Nancy Andrighi

A corregedora Nacional de Justiça, ministra Nancy Andrighi, visitou na manhã desta quarta-feira, 4, o mutirão Acordo Legal, que desde terça-feira, 3, funciona na Arena Fonte Nova. Ela elogiou o trabalho montado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), em parceria com o governo do Estado e a prefeitura de Salvador, visando a renegociação de débitos tributários de 360 mil contribuintes.



"A corregedoria vai tomar o exemplo e a experiência da Bahia para levar para os outros estados", disse a ministra, que destacou a iniciativa do TJBA de estender o projeto para as cidades do interior. "O objetivo é desafogar processos nas Comarcas", frisou.



O corregedor-geral de Justiça da Bahia, desembargador José Olegário Monção Caldas, informou que já no próximo dia 16 o Mutirão Legal será realizado em Lauro de Freitas. abrindo a série de mutirões na Região Metropolitana de Salvador.



Sobre o Regime Especial de Trabalho, com o deslocamento de servidores para os cartórios de 1º Grau, a ministra Nancy Andrighi destacou que o TJBA deu a melhor resposta para desafogar o Judiciário, na comparação com resultado de tribunais de outros estados.



"A Bahia demonstrou que é capaz de estar em primeiro lugar quando quer fazer modificação no Poder Judiciário. Produzir em menos de 90 dias úteis mais de 860 mil atos processuais é um exemplo que marca a história do Poder Judiciário brasileiro", destacou ela.



O Programa Nacional de Governança Diferenciada das Execuções Fiscais já foi realizado, segunda a ministra, em seis estados, gerando R$ 6 bilhões de impostos para os cofres públicos.



No Rio de Janeiro, por exemplo, foram arrecadados no município cerca de R$ 2 bilhões em impostos. Em Petrópolis, cidade de porte médio, foram recolhidos R$ 60 milhões de em uma semana.

"É uma resposta (pagar dívidas públicas) que o cidadão brasileiro está dando para depois cobrar de seus governantes a aplicação destes tributos", destacou a ministra.

adblock ativo