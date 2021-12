Uma multidão de apoiadores recepcionou o pré-candidato à presidência da República e deputado federal, Jair Bolsonaro (PSC), no aeroporto de Salvador na manhã desta quinta, 24, pouco antes de ele discursar sobre um carro na pista em frente à entrada do saguão de desembarque. O deputado está em Salvador para encontro com correligionários e concede entrevista coletiva às 15h30. Bolsonaro também irá palestrar às 19h para o público em geral no Grande Hotel Stella Mares.

A organização do PSL estimou que cerca de 5 mil pessoas compareceram ao aeroporto. A Policia Militar não quis estimar público. Entre gritos de guerra como “Eu vim de graça” ou “1, 2, 3,4 , 5 mil, queremos Bolsonaro presidente do Brasil", o pré-candidato foi agarrado por apoiadores, carregado pelo saguão do terminal aeroviário, recebeu presentes como camisetas, um buquê de rosas brancas e até um boneco pixuleco. Este último foi chutado pelo pré-candidato após ser incitado pela multidão aos berros de “chuta, chuta, chuta!”.

Chamado pela multidão de “capitão” e “Bolsomito”, o pré-candidato falou brevemente: “Os outros pré-candidatos têm a TV ao lado. Eu tenho o povo brasileiro. Essa multidão é a imagem do povo do Brasil", gritou. Bolsonaro usou de um megafone para falar, mas a bateria do equipamento caiu e ele finalizou seu discurso antes do tempo.

O grupo de apoiadores de Bolsonaro cantou o hino nacional diversas vezes, empunhado bandeiras do Brasil, alternado com gritos de guerra, como "Eu vim de graça!" - alusão aos partidos que supostamente pagam militantes para dar quórum nos eventos. Camisetas com rosto de Bolsonaro, algumas cômicas como o pré-candidato vestido de mormón imitando a embalagem da aveia Quaker eram comercializadas a R$ 30.

Regina Bochicchio Multidão toma saguão do aeroporto para receber Bolsonaro

adblock ativo