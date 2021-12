Mulheres vão à rua: "Fora Cunha! Este corpo não te pertence"

Um grupo de manifestantes fizeram uma caminhada neste sábado, 31, no Campo Grande, em Salvador, contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB). Com faixas e cartazes com dizeres como "Fora Cunha! Este corpo não te pertence!", eles reclamavam do Projeto de Lei 5069/13, de autoria do peemedebista.

Os manifestantes saíram do Campo Grande, por volta das 14h, em passeata até o Porto da Barra, onde chegou por volta de 17 horas.

"Cunha está tirando todos os direitos que nós mulheres lutamos para conseguir", disse uma das organizadoras do ato em Salvador, Sandra Muñoz, de 41 anos. Moradores de outras cidades do país realizam atos semelhantes.

O PL 5069/13 prevê que uma vítima de abuso sexual ou estupro terá que realizar um boletim de ocorrência e fazer um exame de corpo de delito para, só então, ser atendida em uma unidade de saúde. A lei também muda o tipo de atendimento que essa vítima receberá no hospital, vetando, por exemplo, que ela receba orientações sobre aborto legal, que atualmente no país acontece em casos de estupro, de risco para a mãe ou em que há fetos anencéfalos (com má-formação cerebral).

"É um absurdo que gente não possa tomar a pílula do dia seguinte",reclamou Sandra. Segundo ela, cerca de 200 pessoas participaram do ato.

Sandra diz que a caminhada também serviu para debater sobre o aborto. "Também foi um debate sobre a legalização do aborto. Todos que têm condições financeiras fazem aborto em clinicas. Mas nós, mulheres negras, não temos o mesmo privilégio. O aborto já acontece, agora todos devem ter esse direito".

