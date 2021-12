A reunião da bancada do PT da Câmara na tarde desta terça-feira, 10, foi interrompida com a informação de que 70 delegadas que vieram participar de conferência de mulheres em Brasília estão detidas dentro de um avião no Aeroporto de Brasília.

Segundo informações da deputada Moema Gramacho (PT-BA), as mulheres foram detidas por cinco policiais federais sob a acusação de fazerem manifestação pró-governo Dilma Rousseff dentro da aeronave.

De acordo com a deputada, a ordem de detenção teria sido de deputados da oposição que estavam no mesmo voo vindo de Salvador. Segundo petistas, o voo era o JJ3437 da TAM.

Um grupo de parlamentares mulheres acionou o Ministério da Justiça e segue agora para o aeroporto para liberá-las. A abertura da conferência está marcada para as 16 horas e deverá contar com a presença da presidente Dilma.

No Facebook, Cecília Sardenberg, uma das manifestantes detidas no voo da TAM, postou uma mensagem criticando a deputada Tia Eron. "Que vergonha, Tia Eron!!! Nós mulheres da Bahia estamos envergonhadas de tê-la como uma de nossas deputadas! Não só se alinha ao que há de mais sujo e corrupto no Congresso, como impede nossa delegação à IV CNPM de participar da conferência, prendendo-as no avião. Vergonha!!!!"

Em nota, a LATAM Airlines esclareceu que "foi necessário o apoio da Polícia Federal no desembarque do voo JJ3437 (Salvador - Brasília) em função de comportamento indisciplinado de clientes a bordo. A empresa reforça ainda que segue os mais elevados padrões de segurança, atendendo rigorosamente aos regulamentos de autoridades nacionais e internacionais".

Estadão Conteúdo e Redação Mulheres são detidas em avião em Brasília por causa de manifestação pró-Dilma

Estadão Conteúdo e Redação Mulheres são detidas em avião em Brasília por causa de manifestação pró-Dilma

adblock ativo