A reunião da bancada do PT da Câmara informou que um grupo de 73 delegadas que vieram a Brasília participar da Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres foram liberadas após a companhia aérea TAM retirar a queixa. Mais cedo, as mulheres foram detidas no Aeroporto de Brasília após fazerem manifestação pró-governo Dilma Rousseff dentro da aeronave.

A deputada Moema Gramacho (PT-BA) afirmou que os demais passageiros que estavam no voo de Salvador foram liberados e as mulheres foram detidas por cinco policiais federais. A ordem de manter as delegadas impossibilitadas de deixar a aeronave veio, segundo Moema, de parlamentares da oposição que estavam no mesmo voo. Relatos de outros parlamentares dizem que as mulheres causaram tumulto durante toda a viagem.

Um grupo de parlamentares mulheres chegou a acionar o Ministério da Justiça. A conferência começou por volta das 16 horas e conta com a presença da presidente Dilma Rousseff.

Veja momentos do protesto durante o voo

Daiene Cardoso | Estadão Conteúdo Mulheres que fizeram manifestação pró-Dilma em avião são liberadas

