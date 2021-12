Cerca de 200 mulheres se reúnem na Fazenda Cassange, na estrada do CIA - Aeroporto, nesta terça-feira, 26, onde a presidente Dilma Rousseff (PT) participa de cerimônia de entrega de 2.800 imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida. O grupo promoveu um abraçaço de solidariedade à petista, que chegou no local por volta das 11h30 e falou com as manifestantes.

Com flores e balões em formato de coração, elas cantam "não vai ter golpe, vai ter luta". As manifestantes também gritam "Dilma guerreira da pátria brasileira" e "no meu país eu boto fé, porque ele é governado por mulher".

Uma das manifestantes usa uma camisa com a inscrição: "Bela, recadata, do lar e da luta", em referência ao perfil que a revista "Veja" fez da mulher do vice-preside Michel Temer, Marcela Temer, que provocou críticas nas redes sociais.

Deputados federais e estaduais, o prefeito de Camaçari, Ademar Delgado, entre outras lideranças políticas estão no local. Membros do Movimento Sem-Terra (MST) e da Centro Única dos Trabalhadores (CUT) também acompanham o ato.

Da Redação, com informações de Luan Santos Mulheres promovem ato de apoio à Dilma no CIA - Aeroporto

adblock ativo