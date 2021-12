Mulher de Cunha diz a Moro que 'desconhecia' conta em seu nome no exterior

A mulher do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB/RJ) afirmou nesta quarta-feira, 16, ao juiz federal Sérgio Moro que "desconhecia a existência de conta no exterior em seu nome". Cláudia Cruz é ré em ação penal por movimentar mais de US$ 1 milhão no exterior, valor supostamente oriundo de propinas recebidos pelo marido. A ação apura recursos mantidos por ela em conta no exterior não declarada.

Ela disse que nunca "desconfiou" de Eduardo Cunha. "Quando casei com ele transferi a ele a administração financeira da minha vida. Nunca tive motivos para desconfiar dele", declarou na audiência.

Cláudia respondeu apenas as perguntas de seus advogados. A mulher do peemedebista, que está preso em Curitiba por ordem do juiz Moro, declarou que "apenas usava o cartão de crédito internacional para despesas pessoais e pagamento da educação de filhos". Segundo ela, "a fatura era paga por Eduardo Cunha".

adblock ativo