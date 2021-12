"Muito Chateada", diz Marina Mantega sobre prisão do pai

A apresentadora de TV Marina Mantega se pronunciou, nesta manhã, sobre a prisão do pai Guido Mantega na 34ª fase da Operação Lava Jato nesta quinta-feira, 22.



Marina, que ainda está muito abalada com a notícia, disse em entrevista ao site EGO que estaria muito chateada. "Estou muito chateada com todo o ocorrido. Não estou muito bem no momento pra falar", disse a apresentadora.



O ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma, foi preso também nesta manhã, quando acompanhava sua mulher em hospital.

