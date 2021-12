Mudanças no governo criam instabilidade mas não colocam Bolsonaro em xeque, avalia analista

A dança das cadeiras nos Ministérios do governo Bolsonaro, e no comando das Forças Armadas após a renúncia conjunta dos três comandantes, criou certa instabilidade política em Brasília nesta semana.

Em entrevista para o programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM (103.9), o analista político e sociólogo Felippe Ramos avaliou a debandada e a possibilidade de que o governo dê um golpe nas instituições democráticas do país como alguns analistas tem avaliado ser a intenção.

"Há uma instabilidade muito grave no país e a ameaça democrática sempre paira nessas situações. Não considero que seja o cenário mais provável, mas deve ser levado em conta pois há muita coisa em jogo. A queda do ministro Ernesto Araújo, que já era uma queda até esperada, e a renúncia dos comandantes das Forças, a maior crise desde 1977, gera um caldo muito negativo em Brasília", afirmou.

"O que me parece ter ocorrido, e só vamos saber ao longo do tempo, é que houve um movimento concreto do presidente de passar por cima dos governadores e cogitou um estado de sítio para concentrar poderes e isso gerou respostas tanto do ministro da Defesa e dos comandantes das forças. Então por mais contraditório que soe nesse momento, as Forças Armadas foram um bastião de defesa da Constituição Federal neste momento e isso foi uma derrota pontual do presidente, que pode usar o dia de hoje, aniversário do golpe de 1964, para tentar reverter isso com manifestações simbólicas da sua base".

De acordo com Felippe, a conjuntura da pandemia pode facilitar as manifestações antidemocráticas por parte da base do presidente, já que a necessidade do distanciamento social desencoraja uma resposta maior da sociedade civil.

""O grande dilema aí é a pandemia. Não é o momento de sair nas ruas em manifestações como a sociedade civil costuma fazer para mostrar o seu descontentamento. Nessa conjuntura quem tem ido às ruas é justamente a base de apoio do presidente pois parte dela nega a urgência da crise sanitária e a gravidade da pandemia. Isso já gera uma vantagem para o presidente", avaliou o analista que considera que mesmo com toda as críticas e tensionamentos por conta do fracasso na gestão da pandemia, Bolsonaro continua sem grandes ameaças ao seu cargo.

"Há uma questão ideológica que é muito forte e o presidente não pode ser acusado de ter mentido nessa questão pois fez sua campanha e toda sua carreira nessa pauta. É o que há de mais forte e genuíno nesse governo. E nesse momento ele tem o apoio do Centrão o que torna um impeachment algo sem uma probabilidade alta de ocorrer. Por enquanto é algo que não está no cenário político", apontou.

