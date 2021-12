Mudanças não devem alterar peças do jogo político, diz Ismerin

Especialista em legislação eleitoral, o advogado Ademir Ismerin defende que as mudanças eleitorais que devem passar no Congresso Nacional tendem a manter na mesma posição as peças do jogo político. Para o jurista, as mudanças vão servir “apenas para dar aos partidos uma garantia de financiamento das campanhas” do ano que vem.

Com os critérios utilizados para a distribuição dos R$ 3,6 bilhões do fundo de campanha, analisa ele, “os partidos maiores continuam grandes e os pequenos permanecem pequenos”.

O maior impacto, opina o estudioso da área, será promovido pela cláusula de barreiras e o fim das coligações partidárias, já que ambos os modelos devem acabar com os chamados “partidos nanicos” ou “partidos de aluguel”, que hoje usam o tempo de TV que possuem para negociar vantagens.

Por cálculos feitos a partir dos critérios que foram definidos no relatório da reforma política, na comissão sobre o assunto na Câmara, Ismerin aponta que o PMDB seria o maior arrecadador do fundo criado para as campanhas, caso novas alterações não sejam feitas.

Seriam, ao todo, R$ 444 milhões para a sigla do presidente Michel Temer, seguida do PT (com R$ 415 milhões), do PSDB (cerca de R$ 367 milhões) e do DEM (R$ 159 milhões). Entre os nanicos, o Podemos (antigo PTN) seria o menor beneficiado pelo fundo, com apenas R$ 1,9 milhão.

O advogado chancela a opinião daqueles que criticam o ‘distritão’ por ele “tirar a importância dos partidos políticos”. Também defende que o modelo atual (de eleições parlamentares proporcionais) é positivo caso seja aplicado sem o financiamento das campanhas por empresas privadas.

“Essa importância [dos partidos políticos] está preservada no modelo atual porque se somam os votos nominais [dos candidatos] com os do partido [votos de legenda]”, avalia Ismerin.

