Mudança de servidores foi urgência, diz corregedora

A corregedora do Conselho Nacional de Justiça, ministra Nancy Andrighi justificou, na quinta-feira, 4, o deslocamento de servidores do 2° Grau para o 1° Grau no Judiciário baiano, como uma extrema necessidade diante da grande carência de funcionários nos cartórios.

"O Judiciário baiano, como aliás, boa parte das Justiças estaduais no pais, sofre de graves problemas em relação ao quantitativo de servidores, estrutura física e equipamentos, circunstâncias que, isoladamente tomadas já se refletiriam em uma prestação jurisdicional aquém da esperada pela população. No entanto, o que se evidenciou naquele Estado, foi que a par de todos esses problemas, ainda se tinha uma evidente desproporção na distribuição dos quadros técnicos da justiça baiana, com os gabinetes de Desembargadores com a lotação ideal e diversas varas na Comarca de Salvador, com grande déficit de servidores", declarou em entrevista exclusiva ao jornal A TARDE via e-mail. A transferência dos servidores começou na segunda passada.

Folha

Sobre a revelação do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Eserval Rocha, que a folha de pessoal seria o maior problema do TJ-BA em função de distorções salariais que elevariam em muito os vencimentos de alguns servidores, Nancy explicou que não é competência da Corregedoria tratar do assunto pois a remuneração "é regulada por lei local, inclusive quanto ao estabelecimento de gratificações".

No entanto, observou que "as excepcionalidades que desbordam dessas leis, ou mesmos infringem as regras relativas ao teto de remuneração para os servidores públicos no país, podem e devem ser apuradas pela Corregedoria local".

Conforme a Corregedora Nancy, a busca pela melhoria do atendimento do Judiciário baiano à população tem várias frentes, "e a Corregedoria Nacional de Justiça, agindo nos limites de sua competência, fixou as temporárias determinações constantes da Portaria 005/2015, com o intuito de, ao menos minimizar as deficiências no atendimento ao jurisdicionado, no aguardo que o próprio Tribunal, junto aos demais Poderes locais, providencie uma melhor estruturação do Judiciário baiano, e se torne capaz de ofertar um atendimento digno aos cidadãos".

Digitalização

No caso dos escâneres que o TJ-BA está usando para a digitalização de todos os processos da justiça no Estado, ela afirmou que quando o Conselho Nacional de Justiça soube das limitação do Tribunal nesse campo já distribuiu no começo do ano, 92 escâneres de porte médio. "A previsão de conclusão dos trabalhos de digitalização, contudo, só poderá ser dada pelo próprio Tribunal que tem o controle sobre o total de escâneres empregados e também de servidores alocados para essa tarefa".

Em relação a eventuais casos de corrupção envolvendo juízes da Bahia que estão sendo investigados no CNJ ela confirmou que as ações estão em andamento. "Existem sim, porém, todos os processos estão atualmente correndo sob segredo, razão pela qual não se pode declinar sobre os respectivos andamento".

