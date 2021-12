MST ocupa sede de emissora de TV em Salvador

A sede da Rede Bahia foi invadida por membros do Movimento Sem Terra (MST) nesta terça-feira, 17. O grupo chegou na empresa, que fica na Federação, gritando palavras de ordem e com faixas com a mensagem "Lula livre".

De acordo com a Central Única dos Trabalhadores (CUT), eles ocupam a área do estacionamento da TV. Os seguranças chegaram a tentar impedir a ação, mas não houve confronto, segundo a CUT.

Além da ocupação, a rua Aristides Novis, onde a emissora fica, também foi pichada com a expressão "Lula livre" e uma acusação contra a TV.

São recorrentes as críticas de movimentos sociais contra a imprensa, principalmente de emissoras filiadas à Globo, como é o caso da Rede Bahia. Na visão deles, a cobertura de política é parcial e contra os partidos de esquerda.

"A Rede Globo tem estimulado esse processo antidemocrático que vivemos e tem um papel fundamental no golpe", disse Victor Alcântara, da Frente Brasil Popular, que também participa do ato. De acordo com ele, o protesto faz parte do Dia Nacional de Mobilização contra a Rede Globo.

Vitor explica que o ato é pacífico e policiais militares estão no local, acompanhando a manifestação. O ato chegou ao fim por volta das 10h.

Manifestantes também picharam a rua onde fica a emissora

