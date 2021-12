MPF vai devolver mais de R$ 650 milhões à Petrobras

O Ministério Público Federal (MPF) devolverá cerca de R$ 650 milhões à Petrobras, referentes a 36 acordos de colaboração premiada e cinco de leniência celebrados com pessoas físicas e jurídicas durante as investigações da Operação Lava Jato dos últimos três anos. Será a maior quantia já devolvida de uma só vez em uma investigação criminal no País.

Os acordos de leniência que colaboraram com a recuperação dos recursos foram firmados com as empresas Braskem, Carioca Engenharia, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e Settal Óleo e Gás.

Desde o início das investigações, em 2014, foram feitas outras dez devoluções para a estatal em valores que somam R$ 820 milhões, totalizando até agora R$ 1,4 bilhão. A expectativa é que os procuradores devolvam aproximadamente R$ 10 bilhões até o final das investigações.

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou na coletiva de imprensa, ontem, que o dinheiro será utilizado em atividades empresarias e também em iniciativas sociais. "Nós vamos continuar trabalhando para trazer de volta tudo o que foi desviado", destacou.

Petrobras

Em nota oficial, a empresa explica que "vem trabalhando em parceria com o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Receita Federal e demais autoridades desde o início das investigações, ao mesmo tempo em que aprimorou seus mecanismos de controle e tomada de decisões. A companhia, que é reconhecida pelas autoridades como vítima dos atos desvendados pela Operação, seguirá adotando medidas jurídicas contra empresas e pessoas, inclusive ex-funcionários e políticos, que causaram danos financeiros e à sua imagem".

Os crimes denunciados são relacionados com o pagamento de propina, que chega à quantia de R$ 6,4 bilhões. Segundo o coordenador da força-tarefa da Lava Jato no Paraná e procurador da República, Deltan Dallagnol, "os corruptos não representam a Petrobras".

Um dos delegados responsáveis pela operação, Felipe Hayashi, declarou na coletiva esperar que o combate à corrupção feito pela força-tarefa da Lava Jato "continue de forma firme ao longo dos próximos anos". "A PF, seja por meio da Lava Jato ou de outras operações, continuará exercendo suas funções pautada sempre pela lealdade".

No final do mês passado, a estatal recebeu R$ 81 milhões da britânica Rolls-Royce, por meio de acordo de leniência com o MPF. Outros dois acordos de colaboração premiada resultaram em mais R$ 5,8 milhões à companhia, englobando R$ 1,7 milhão devolvidos pelo ex-diretor da área Internacional, Nestor Cerveró, e R$ 4,1 milhões pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, ambos presos.

adblock ativo